A Lua Nova de 23 de agosto vem carregada de sorte pra 3 signos

Esse ciclo lunar promete abrir caminhos inesperados, trazendo prosperidade, encontros importantes e vitórias pessoais para quem estiver na lista,

Por Bianca Tavares Publicado em 20/08/2025 às 7:10
Imagem de um lago ripado com partículas brilhantes com Lua Nova
Imagem de um lago ripado com partículas brilhantes com Lua Nova - iStock

A chegada da Lua Nova em 23 de agosto traz um sopro de renovação e oportunidades únicas.

Esse período tem o poder de desbloquear situações que estavam paradas, abrir portas financeiras e até trazer encontros capazes de mudar rotas.

Três signos, em especial, vão sentir essa força de forma intensa, vivendo momentos de virada e conquistas que pareciam distantes.

Confira quem são eles:

Áries

O que parecia difícil começa a fluir, principalmente no campo profissional. Uma proposta ou oportunidade inesperada pode surgir e acelerar seus planos.

O coração também ganha brilho, com chance de alguém especial se aproximar.

  • Número da sorte: 17
  • Cor: vermelho
  • Frase do dia: “Confie na sua ousadia, ela é seu maior trunfo.”

Virgem

A Lua Nova vem exatamente no seu signo, trazendo clareza, foco e recompensas. Questões de dinheiro e trabalho ganham boas notícias, e você pode se surpreender com uma conquista pessoal que esperava há muito tempo.

  • Número da sorte: 4
  • Cor: azul-marinho
  • Frase do dia: “A organização abre portas para o novo.”

Capricórnio

Um ciclo de reconhecimento começa agora. Você pode receber uma mensagem, proposta ou convite que muda sua forma de enxergar o futuro. No amor, alguém pode se declarar de maneira sincera e inesperada.

  • Número da sorte: 29
  • Cor: verde
  • Frase do dia: “O esforço sempre encontra sua recompensa.”

