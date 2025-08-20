A Lua Nova de 23 de agosto vem carregada de sorte pra 3 signos
Esse ciclo lunar promete abrir caminhos inesperados, trazendo prosperidade, encontros importantes e vitórias pessoais para quem estiver na lista,
A chegada da Lua Nova em 23 de agosto traz um sopro de renovação e oportunidades únicas.
Esse período tem o poder de desbloquear situações que estavam paradas, abrir portas financeiras e até trazer encontros capazes de mudar rotas.
Três signos, em especial, vão sentir essa força de forma intensa, vivendo momentos de virada e conquistas que pareciam distantes.
Confira quem são eles:
Áries
O que parecia difícil começa a fluir, principalmente no campo profissional. Uma proposta ou oportunidade inesperada pode surgir e acelerar seus planos.
O coração também ganha brilho, com chance de alguém especial se aproximar.
- Número da sorte: 17
- Cor: vermelho
- Frase do dia: “Confie na sua ousadia, ela é seu maior trunfo.”
Virgem
A Lua Nova vem exatamente no seu signo, trazendo clareza, foco e recompensas. Questões de dinheiro e trabalho ganham boas notícias, e você pode se surpreender com uma conquista pessoal que esperava há muito tempo.
- Número da sorte: 4
- Cor: azul-marinho
- Frase do dia: “A organização abre portas para o novo.”
Capricórnio
Um ciclo de reconhecimento começa agora. Você pode receber uma mensagem, proposta ou convite que muda sua forma de enxergar o futuro. No amor, alguém pode se declarar de maneira sincera e inesperada.
- Número da sorte: 29
- Cor: verde
- Frase do dia: “O esforço sempre encontra sua recompensa.”