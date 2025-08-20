Se você for desse signo, o coração vai bater mais forte (e não é à toa)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O universo prepara encontros e revelações que vão mexer fundo nas emoções, deixando tudo mais intenso no campo amoroso para estes signos.

Clique aqui e escute a matéria

O clima astral da semana está direcionado para os sentimentos, e um signo em especial vai sentir o coração acelerar de forma inesperada!

O que parecia estar em pausa começa a se movimentar, trazendo situações que mexem com a vida amorosa e reacendem esperanças.

Pode ser com um reencontro marcante ou da chegada de alguém novo... a certeza é que a intensidade vai tomar conta e transformar a forma de enxergar o amor.

Escorpião

Escorpianos serão os grandes protagonistas dessa fase. Um flerte que parecia passageiro pode ganhar profundidade, com declarações que surpreendem.

Também existe chance de reencontrar alguém do passado em um momento inusitado, o que vai levantar dúvidas sobre abrir ou não essa porta novamente.

O coração vai bater mais forte porque há uma lição importante em jogo: escolher o que realmente faz sentido para o presente.

Número da sorte: 11

11 Cor: vermelho escuro

vermelho escuro Frase do dia: "Intensidade sem direção é só fogo que consome, não aquece."



Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025