fechar
Celebridades |

Virginia responde Bruna Biancardi após confronto por causa de Neymar: "Desculpa"

Influenciadora teria admitido erro e evitado comparecer em evento do jogador. Entenda o que aconteceu entre Bruna, Neymar e Virginia.

Por Bianca Tavares Publicado em 20/08/2025 às 11:15
Imagem de Bruna Biancardi e Virginia Fonseca
Imagem de Bruna Biancardi e Virginia Fonseca - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Torta de climão!

O apresentador Leo Dias revelou que Bruna Biancardi teria se incomodado com uma atitude de Virginia Fonseca com Neymar. No programa Melhor da Tarde, o jornalista afirmou que Virginia fez uma ligação para o jogador às 2h da manhã, situação que teria incomodado Bruna.

Na versão de Virginia, a ligação foi puramente profissional, para resolver pendências de trabalho, por conta da parceria comercial dos dois na época.

Leia Também

No entanto, a chamada foi o suficiente para acender um alerta para Biancardi, que chegou a pegar o celular e confrontar Virginia: “O que uma mulher casada quer ligando às duas da manhã para um homem casado?”, questionara a influenciadora.

Conforme compartilhado por Leo Dias, Virginia admitiu o erro e chegou a pedir desculpas para a mãe de Mavie e Mel, no entanto, optou por não aparecer no evento do leilão do instituto de Neymar, para evitar novas polêmicas.

Leia também

Entenda o que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
Celebridades

Entenda o que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
"Nada demais": mãe se pronuncia sobre conteúdo da filha envolvendo Hytalo Santos
Celebridades

"Nada demais": mãe se pronuncia sobre conteúdo da filha envolvendo Hytalo Santos

Compartilhe

Tags