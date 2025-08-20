Virginia responde Bruna Biancardi após confronto por causa de Neymar: "Desculpa"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciadora teria admitido erro e evitado comparecer em evento do jogador. Entenda o que aconteceu entre Bruna, Neymar e Virginia.

Clique aqui e escute a matéria

Torta de climão!

O apresentador Leo Dias revelou que Bruna Biancardi teria se incomodado com uma atitude de Virginia Fonseca com Neymar. No programa Melhor da Tarde, o jornalista afirmou que Virginia fez uma ligação para o jogador às 2h da manhã, situação que teria incomodado Bruna.

Na versão de Virginia, a ligação foi puramente profissional, para resolver pendências de trabalho, por conta da parceria comercial dos dois na época.

Leia Também Entenda o que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

No entanto, a chamada foi o suficiente para acender um alerta para Biancardi, que chegou a pegar o celular e confrontar Virginia: “O que uma mulher casada quer ligando às duas da manhã para um homem casado?”, questionara a influenciadora.

Conforme compartilhado por Leo Dias, Virginia admitiu o erro e chegou a pedir desculpas para a mãe de Mavie e Mel, no entanto, optou por não aparecer no evento do leilão do instituto de Neymar, para evitar novas polêmicas.

