Virginia responde Bruna Biancardi após confronto por causa de Neymar: "Desculpa"
Influenciadora teria admitido erro e evitado comparecer em evento do jogador. Entenda o que aconteceu entre Bruna, Neymar e Virginia.
Torta de climão!
O apresentador Leo Dias revelou que Bruna Biancardi teria se incomodado com uma atitude de Virginia Fonseca com Neymar. No programa Melhor da Tarde, o jornalista afirmou que Virginia fez uma ligação para o jogador às 2h da manhã, situação que teria incomodado Bruna.
Na versão de Virginia, a ligação foi puramente profissional, para resolver pendências de trabalho, por conta da parceria comercial dos dois na época.
No entanto, a chamada foi o suficiente para acender um alerta para Biancardi, que chegou a pegar o celular e confrontar Virginia: “O que uma mulher casada quer ligando às duas da manhã para um homem casado?”, questionara a influenciadora.
Conforme compartilhado por Leo Dias, Virginia admitiu o erro e chegou a pedir desculpas para a mãe de Mavie e Mel, no entanto, optou por não aparecer no evento do leilão do instituto de Neymar, para evitar novas polêmicas.