Influenciadora toma atitude após suposto affair com Zé Felipe ser exposto
Os rumores começaram após o cantor e a influenciadora serem flagrados aos beijos em uma festa na última quarta-feira (13). Veja detalhes!
Victória Miranda, conhecida como influenciadora, está sendo apontada como novo affair do cantor Zé Felipe.
Nesta última quinta-feira, 14 de agosto, Miranda tomou a decisão de trancar os comentários das suas publicações nas redes sociais.
Victória Miranda é apontada como suposto affair de Zé Felipe
Segundo o portal Bnews, o envolvimento entre os dois teria acontecido em uma festa na quarta-feira (13), em Goiânia.
Zé Felipe e Victória Miranda teriam ido para uma festa privativa de amigos próximos.
É importante lembrar que o cantor está solteiro desde o fim do mês de maio, quando anunciou o término do seu casamento com Virginia Fonseca.
