Celebridades | Notícia

Influenciadora toma atitude após suposto affair com Zé Felipe ser exposto

Os rumores começaram após o cantor e a influenciadora serem flagrados aos beijos em uma festa na última quarta-feira (13). Veja detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 15/08/2025 às 6:45
Imagem da influenciadora Victória Miranda e do cantor Zé Felipe!
Imagem da influenciadora Victória Miranda e do cantor Zé Felipe! - Reprodução/ Instagram

Victória Miranda, conhecida como influenciadora, está sendo apontada como novo affair do cantor Zé Felipe.

Nesta última quinta-feira, 14 de agosto, Miranda tomou a decisão de trancar os comentários das suas publicações nas redes sociais.

Victória Miranda é apontada como suposto affair de Zé Felipe

Segundo o portal Bnews, o envolvimento entre os dois teria acontecido em uma festa na quarta-feira (13), em Goiânia.

Zé Felipe e Victória Miranda teriam ido para uma festa privativa de amigos próximos.

É importante lembrar que o cantor está solteiro desde o fim do mês de maio, quando anunciou o término do seu casamento com Virginia Fonseca.

