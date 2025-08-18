Zé Felipe despista seguidores e voa para cidade de Ana Castela, diz site

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novas informações indicam que Zé Felipe não seguiu o rumo inicialmente divulgado, aumentando os rumores recente de romance com Ana Castela.

Zé Felipe está tentando proteger um novo romance do público?

Novas informações reveladas pelo portal Leo Dias contradizem afirmação feita por amigo do cantor, reacendendo suspeitas de envolvimento do ex de Virgínia Fonseca com a cantora Ana Castela.

Zé Felipe seguiu com jatinho para mesma cidade de Ana Castela, diz portal

Zé Felipe não seguiu para Goiânia, como havia sido sugerido nas redes sociais por um amigo próximo, destaca o portal Léo Dias.

Depois de se apresentar em São Paulo, o cantor embarcou para Londrina, cidade onde também está Ana Castela. Prints do radar da aeronave obtidos pelo portal revelam o destino.

Nos stories, um colega do artista chegou a compartilhar uma foto ao lado dele e afirmou que estavam “indo para casa”, o que gerou a impressão de que o destino seria a capital goiana.

Vale lembrar que o portal já havia declarado que Zé Felipe e Ana Castela estavam se aproximando durante uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos. Na época, a cantora negou o envolvimento e o filho de Leonardo preferiu não comentar.

Segundo o site, o piloto teria desligado o radar em determinado momento, tentando evitar a localização.

Os cantores lançarão em breve uma parceria chamada "Só Quero Você".