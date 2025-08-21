fechar
Celebridades | Notícia

Após boatos de affair, mãe de Zé Felipe quebra silêncio e fala sobre Ana Castela

Poliana Rocha, mãe do cantor, acabou comentando sobre os rumores de que o filho estaria vivendo um romance com a boiadeira. Veja detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 21/08/2025 às 8:51
Imagem dos cantores Zé Felipe e Ana Castela!
Imagem dos cantores Zé Felipe e Ana Castela! - Reprodução/ Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Poliana Rocha, conhecida como mãe de Zé Felipe, acabou se pronunciando após rumores sobre a aproximação entre o cantor e Ana Castela.

Na última quarta-feira, 20 de agosto, os internautas notaram que a influenciadora seguiu a boiadeira nas redes sociais, o que aumentou os rumores de affair.

Apesar disso, a esposa de Leonardo negou que teria qualquer relação com Ana Castela e desmentiu os boatos de que Zé Felipe estaria se relacionando com a cantora.

"Que maldade. Não a conheço", declarou Poliana

Suposto relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe

Segundo o portal Bnews, o suposto affair entre os cantores começou a surgir após os dois aparecerem juntos em uma viagem para a Disney, nos Estados Unidos.

Leia Também

Recentemente, Ana Castela e Zé Felipe foram flagrados a caminho de Buritama (SP), onde se apresentariam.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

The Town 2025 anuncia parceria com o Bob’s como fast food oficial
Festival

The Town 2025 anuncia parceria com o Bob’s como fast food oficial
Virginia Fonseca se emociona com descoberta sobre Zé Felipe, segundo site
virginia

Virginia Fonseca se emociona com descoberta sobre Zé Felipe, segundo site

Compartilhe

Tags