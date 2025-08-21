Após boatos de affair, mãe de Zé Felipe quebra silêncio e fala sobre Ana Castela
Poliana Rocha, mãe do cantor, acabou comentando sobre os rumores de que o filho estaria vivendo um romance com a boiadeira. Veja detalhes!
Poliana Rocha, conhecida como mãe de Zé Felipe, acabou se pronunciando após rumores sobre a aproximação entre o cantor e Ana Castela.
Na última quarta-feira, 20 de agosto, os internautas notaram que a influenciadora seguiu a boiadeira nas redes sociais, o que aumentou os rumores de affair.
Apesar disso, a esposa de Leonardo negou que teria qualquer relação com Ana Castela e desmentiu os boatos de que Zé Felipe estaria se relacionando com a cantora.
"Que maldade. Não a conheço", declarou Poliana
Suposto relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe
Segundo o portal Bnews, o suposto affair entre os cantores começou a surgir após os dois aparecerem juntos em uma viagem para a Disney, nos Estados Unidos.
Recentemente, Ana Castela e Zé Felipe foram flagrados a caminho de Buritama (SP), onde se apresentariam.