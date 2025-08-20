fechar
Virginia Fonseca se emociona com descoberta sobre Zé Felipe, segundo site

Segundo fontes de site de entretenimento, Virginia se emocionou antes de entrar no ar após rumores envolvendo Zé Felipe ganharem força.

Por Thallys Menezes Publicado em 20/08/2025 às 21:14 | Atualizado em 20/08/2025 às 21:15
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Abalo emocional nos bastidores do Sabadou?

Virginia Fonseca pode ter reagido emocionadamente com uma notícia relacionada a seu ex-marido, Zé Felipe, segundo site. 

Virginia Fonseca teria chorado com notícia de Zé Felipe e Ana Castela

O ambiente nos estúdios do SBT, no último dia 29 de julho, foi marcado por forte emoção, segundo fontes ouvidas pelo portal Leo Dias.

Segundo o site, Virginia Fonseca caiu em lágrimas momentos antes de iniciar a gravação de seu programa no SBT, o Sabadou.

De acordo com pessoas presentes, a apresentadora precisou de alguns minutos para se recompor, revela o site. Até o momento, Virginia não se manifestou sobre o assunto.

Enquanto isso, Zé Felipe e Ana Castela seguem alimentando rumores de romance. A dupla foi vista em julho em Orlando, nos Estados Unidos, onde teria aproveitado dias de lazer juntos nos parques da Disney.

No último dia 17, no interior de São Paulo, os dois chegaram a dividir o palco e arrancaram gritos da plateia, que pedia insistentemente um beijo.

Mesmo sem confirmações oficiais, a proximidade entre os artistas virou um dos assuntos mais comentados entre os fãs. Os dois anunciaram recentemente uma parceria musical, "Só Quero Você".

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram oficialmente a separação no fim de maio, após quatro anos de relacionamento.

