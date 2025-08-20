The Town 2025 anuncia parceria com o Bob’s como fast food oficial
Em sua estreia no festival, a rede reforça sua presença em grandes eventos e fortalece a conexão com diferentes públicos e gerações
Clique aqui e escute a matéria
O The Town 2025, maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, deve atrair novamente multidões para a “Cidade da Música”, no Autódromo de Interlagos.
E, ao lado dos palcos, grandes marcas enxergam uma vitrine estratégica para criar conexões emocionais com o público.
O Bob’s estreia no festival com o hambúrguer e o Milk Shake oficiais, apostando na força de seus produtos mais famosos e no poder das experiências ao vivo para se conectar com diferentes gerações. Confira mais detalhes a seguir:
O impacto dos festivais na economia e na conexão com o público
O mercado de eventos culturais e musicais tem se mostrado um motor econômico robusto. Segundo a ABEV (Associação Brasileira de Eventos), o setor movimentou mais de R$ 131,8 bilhões no Brasil em 2024, demonstrando um crescimento significativo.
Grandes festivais como The Town, Rock in Rio e Lollapalooza não apenas atraem um público jovem e engajado, mas também criam momentos de alta disposição para o consumo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pesquisas comprovam que a experiência ao vivo impacta positivamente a percepção das marcas.
Dados globais da Event Marketing Institute revelam que a maioria dos consumidores tem uma impressão mais favorável de marcas que investem em experiências ao vivo, e muitos se sentem mais propensos a recomendá-las.
No contexto dos festivais, os participantes valorizam marcas que oferecem conveniência e qualidade e que se integram de forma orgânica ao evento.
Operação e estratégia por trás das ativações
A operação de uma marca em um grande festival é complexa e exige planejamento.
No The Town 2025, o Bob's contará com um franqueado especializado em eventos, demonstrando a adaptabilidade do modelo de negócios da rede.
Essa estratégia permite que a marca esteja presente em diferentes ocasiões de consumo, enquanto os franqueados desenvolvem experiência logística e geram novas fontes de receita.
A participação em festivais vai além da venda de produtos. É uma oportunidade para as marcas ocuparem um espaço afetivo na vida das pessoas.
Ao se integrarem ao ambiente festivo e à cultura do evento, elas criam memórias e fortalecem laços que podem durar por gerações.
O The Town, com seu potencial de público e impacto, se consolida como um palco valioso para essa conexão.