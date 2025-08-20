Festival Circo Preto abre inscrições para artistas participarem do evento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

30 propostas de grupos artísticos, compostos majoritariamente por pessoas negras, serão selecionadas. As inscrições vão até dia 31 de agosto

Clique aqui e escute a matéria

O Festival Circo Preto - Negritude no Centro do Picadeiro é um evento com uma programação gratuita de grupos e artistas circenses negros, com o objetivo de ampliar o acesso do público à cena cultural negra.

O festival, que acontece em novembro, está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto para os artistas ou grupos de todo o país. O regulamento está disponível na bio do Instagram (@festivalcircopreto).

“Essa arte milenar tem origem nas feiras livres que depois viraram picadeiros. Através desse fazer artístico, falamos também sobre resistência, força e destreza do povo escravizado”, comentou Flávio Santana, idealizador e produtor executivo do festival.

Inscrições

O evento estabelece que entre 50% e 80% do elenco em cena seja composto por pessoas negras, dependendo do número de integrantes de cada grupo.

Os escolhidos vão receber uma ajuda de custo que varia de R$ 500 a R$ 700 para números circenses, e de R$ 2.000 a R$ 3.000 para os espetáculos.

A seleção levará em consideração critérios como: a originalidade e inovação das criações; a qualidade técnica; a capacidade artística de transmitir narrativas e mensagens relevantes e o impacto social da obra.

O resultado dos selecionados será divulgado no Instagram (@festivalcircopreto) no dia 20 de setembro.

Documentos necessários

Confira os documentos necessários para inscrição:



Formulário de inscrição on-line devidamente preenchido;

Autodeclaração étnico-racial preenchida, assinada e com foto em anexo;

05 fotos do espetáculo/número em alta resolução;

Link da filmagem do espetáculo/número na íntegra;

Ficha técnica completa (para orientação de folder);

Currículo do espetáculo;

Currículo do grupo;

RG e CPF do proponente;

Comprovante de residência;

Cartão CNPJ do proponente.



Festival Circo Preto

O festival acontece entre os dias 16 e 30 de novembro e vai contar com cerca de 30 atrações nas cidades de Camaragibe, São Lourenço da Mata, Recife e Palmares.