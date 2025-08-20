Festival Circo Preto abre inscrições para artistas participarem do evento
30 propostas de grupos artísticos, compostos majoritariamente por pessoas negras, serão selecionadas. As inscrições vão até dia 31 de agosto
O Festival Circo Preto - Negritude no Centro do Picadeiro é um evento com uma programação gratuita de grupos e artistas circenses negros, com o objetivo de ampliar o acesso do público à cena cultural negra.
O festival, que acontece em novembro, está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto para os artistas ou grupos de todo o país. O regulamento está disponível na bio do Instagram (@festivalcircopreto).
“Essa arte milenar tem origem nas feiras livres que depois viraram picadeiros. Através desse fazer artístico, falamos também sobre resistência, força e destreza do povo escravizado”, comentou Flávio Santana, idealizador e produtor executivo do festival.
Inscrições
O evento estabelece que entre 50% e 80% do elenco em cena seja composto por pessoas negras, dependendo do número de integrantes de cada grupo.
Os escolhidos vão receber uma ajuda de custo que varia de R$ 500 a R$ 700 para números circenses, e de R$ 2.000 a R$ 3.000 para os espetáculos.
A seleção levará em consideração critérios como: a originalidade e inovação das criações; a qualidade técnica; a capacidade artística de transmitir narrativas e mensagens relevantes e o impacto social da obra.
O resultado dos selecionados será divulgado no Instagram (@festivalcircopreto) no dia 20 de setembro.
Documentos necessários
Confira os documentos necessários para inscrição:
- Formulário de inscrição on-line devidamente preenchido;
- Autodeclaração étnico-racial preenchida, assinada e com foto em anexo;
- 05 fotos do espetáculo/número em alta resolução;
- Link da filmagem do espetáculo/número na íntegra;
- Ficha técnica completa (para orientação de folder);
- Currículo do espetáculo;
- Currículo do grupo;
- RG e CPF do proponente;
- Comprovante de residência;
- Cartão CNPJ do proponente.
Festival Circo Preto
O festival acontece entre os dias 16 e 30 de novembro e vai contar com cerca de 30 atrações nas cidades de Camaragibe, São Lourenço da Mata, Recife e Palmares.
