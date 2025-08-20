Nova montagem do clássico 'Um Sábado em 30' ganha sessão dupla no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Peça dirigida por Roberto Oliveira chega à Zona Sul com encenação no Teatro Barreto Júnior, neste sábado (30) e domingo (24), às 19h

O clássico "Um Sábado em 30", encenado por décadas pelo TAP – Teatro de Amadores de Pernambuco, segue em retorno aos palcos com produção do Grupo Teatro de Raízes de Pernambuco e Capibaribe Produções.

A nova montagem, dirigida por Roberto Oliveira, já teve duas apresentações no Teatro Boa Vista, outra no Teatro do Parque, e agora chega à Zona Sul com encenação no Teatro Barreto Júnior, neste sábado (23) e domingo (24), às 19h.

Com nomes como Renato Phaelante, Clenira Melo, Isa Fernandes e Ivanildo Silva, além de novos talentos do grupo TRP – Teatro Raízes de Pernambuco, a montagem segue o reconhecido texto de Luiz Marinho.

Enredo

A peça retrata a história da vida pernambucana, da família do interior de Timbaúba, em 1930, com seus causos, falas e costumes. Traz ainda momentos de cantos e danças populares.

Sustentada por uma tênue intriga que se ramifica e se fragmenta em diversas situações que ora se encadeiam, ora independem entre si, a peça apresenta uma sequência de minidramas e comédias, misturando simpatia extrema por seus personagens e exposição bem-humorada de seus ridículos.

Imagem do clássico "Um Sábado em 30" - Fernando Marques Imagem do clássico "Um Sábado em 30" - Fernando Marques

Esses pequenos conflitos se organizam de maneira dispersa e independente, com personagens que entram e saem da casa, estabelecendo um jogo que ora provoca uma “impressão de real” e ora flerta com o non-sense.

"A peça, é certamente um marco na dramaturgia pernambucana. Foi por décadas uma das mais consagradas produções do. Nós que fazemos o Teatro Raízes de Pernambuco aceitamos o desafio da remontagem desse grande sucesso. A estreia ocorreu no Teatro Boa Vista com dois espetáculos em junho e em julho com uma apresentação no Teatro do Parque. A receptividade do público foi a melhor possível e isso nos encorajou para mais uma temporada desta vez no Teatro Barreto Júnior", diz o ator Aderson Simões.

SERVIÇO

Um Sábado em 30

Quando: 23 (sábado) e 24 (domingo), às 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Est. Jeremias Bastos - Pina, Recife)

Quanto: R$ 100 e R$ 50 (meia entrada), à venda no Sympla

