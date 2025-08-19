Cineteatro do Parque celebra 110 anos com cinco dias de programação gratuita
Teatro do Parque celebra 110 anos com programação gratuita e diversa, incluindo música, dança, teatro e cinema para toda a família
O Cineteatro do Parque, uma clareira cultural no adensado bairro da Boa Vista, completa no próximo domingo (24) 110 anos de história e memória artística. Para marcar a data, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, preparou uma programação plural, contemplando todas as linguagens que a casa histórica abriga, do audiovisual ao circo.
As celebrações começam na quarta-feira (20) com concerto comemorativo da Banda Sinfônica do Recife, incluindo apresentações do Coral Edgard Moraes e do cantor Almir Rouche, com repertório que mistura erudição, medleys de clássicos internacionais e frevos pernambucanos. Na quinta-feira (21), o grupo Bacnaré apresenta o espetáculo “Nações Africanas”, destacando a diversidade cultural e as tradições africanas que influenciam a cultura local.
Sexta-feira (22) terá a pré-estreia do premiado longa “O Último Azul”, do recifense Gabriel Mascaro, vencedor de três prêmios no Festival de Berlim e selecionado para importantes festivais internacionais, contando a história de Tereza, uma idosa que realiza seu último desejo em uma Amazônia quase distópica.
No sábado (23), a programação inicia com “Revinda”, espetáculo de dança de Rebeca Gondim, que aborda as dores, revoltas e celebrações da população negra periférica, seguido pelo show da banda Mombojó, celebrando 21 anos do álbum “NadadeNovo” com grandes sucessos.
O domingo (24), data oficial do aniversário do teatro, será marcado pelo espetáculo circense “Picadeiro Pernambuco”, da Trupe Carcará, e pelo musical “Luiz Lua Gonzaga”, do Grupo Magiluth, que celebra a memória musical e cultural do Nordeste.
O acesso a todas as atividades é gratuito, com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada apresentação, exceto para a pré-estreia do filme, cujas entradas já foram esgotadas.
Serviço – Teatro do Parque 110 anos
- 20/08 (Quarta-feira) – 20h: Concerto da Banda Sinfônica do Recife, com Almir Rouche
- 21/08 (Quinta-feira) – 19h: Espetáculo de dança “Nações Africanas”, do Bacnaré
- 22/08 (Sexta-feira) – 19h: Pré-estreia do filme “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro
- 23/08 (Sábado) – 17h30: Espetáculo de dança “Revinda”, de Rebeca Gondim; 19h: Show "NadadeNovo", da banda Mombojó
- 24/08 (Domingo) – 16h: Espetáculo circense “Picadeiro Pernambuco”, da Trupe Carcará; 17h30: Espetáculo teatral “Luiz Lua Gonzaga”, do Grupo Magiluth