Ivan Lins comemora 80 anos com show no Recife neste sábado (23)

Artista revisita 55 anos de carreira e interpreta sucessos como "Madalena" e "Lembra de Mim". Espetáculo tem participação especial do filho

O novo tempo já se anuncia, com força e com vontade. Um dos maiores nomes da música brasileira, Ivan Lins celebra 80 anos de vida e 55 de carreira ao lado do público em “Ivan Lins 80 Anos”, turnê que estreou em julho, no Rio de Janeiro.

No dia 23 de agosto, ele chega ao Recife para única apresentação no Teatro Guararapes. O espetáculo revisita a obra do cantor e compositor, trazendo desde os grandes clássicos, como “Madalena”, “Vitoriosa” e “Lembra de Mim”, até canções inéditas como “Meninos de Gaza”, composta em parceria com Simone Guimarães.

O show terá participação especial de Cláudio Lins, filho mais velho de Ivan, que também assina a direção artística. Ele faz um dueto emocionante com o pai em “Aos Nossos Filhos”, que ganhou versão definitiva de Elis no álbum “Saudade do Brasil”. Cláudio aposta na vasta obra de Ivan – são mais de 800 canções editadas desde os anos 1970 – para fazer um espetáculo memorável. “Queremos brindar o público com um show que destaca a linda relação do Ivan com a música”, explica. Depois do Recife, a turnê segue para uma temporada no Japão e nos Estados Unidos.

O show é, ao mesmo tempo, uma retrospectiva da carreira e um olhar para o presente e o futuro. “O espetáculo costura um roteiro afetivo, contemplando diferentes fases da minha trajetória. São canções que remetem à memória do público”, destaca Ivan, feliz com o anúncio de que o Grammy Latino irá homenageá-lo com o Prêmio à Excelência Musical pelo conjunto de sua obra.

Os letristas e parceiros Ronaldo Monteiro de Souza e Vítor Martins também são celebrados no espetáculo. Foi Vítor, natural de Ituverava (SP), quem apresentou o universo mais “interiorano” para o “litorâneo” Ivan. Com muito lirismo e vozes abertas, “Guarde nos Olhos” tem presença certa no show, seguida de “Bandeira do Divino”, clássico que já se tornou tradição em festas de folia de reis. Nessa roda de viola não pode faltar a recente “Olhos pra Te Ver”, gravada por Milton Nascimento e Chitãozinho & Xororó.

Ivan tem outros parceiros de peso, que neste show são representados por três nomes: Paulo César Pinheiro, Celso Viáfora e Chico Buarque. Eles surgem no bloco que traz sambas como “Porta Entreaberta”, “Emoldurada” e “Sou Eu”, esta gravada por Diogo Nogueira. Completam o roteiro canções como “Vieste”, Começar de Novo”, “Depois dos Temporais” e “Lua Soberana”.

Sobre Ivan Lins: Compositor, cantor e pianista, Ivan é reconhecido como um dos nomes mais consistentes e criativos da música brasileira – uma referência para diferentes gerações de fãs. Acumula dez indicações ao Grammy, além de inúmeras trilhas sonoras de filmes e novelas. Ele transita por gêneros musicais e ritmos que incluem samba, MPB, jazz e forró. Em 2005, foi o primeiro cantor de língua portuguesa a conquistar o Grammy Latino de Melhor Álbum do Ano.

Desde cedo, destacou-se pela habilidade autodidata no piano, desenvolvendo uma forma única de tocar e cantar. Sua primeira grande aparição pública foi no Festival Internacional da Canção, em 1970, quando conquistou o 2º lugar com “O Amor é o Meu País”, enquanto “Madalena” estourava na voz de Elis Regina.

Ao longo de 55 anos de carreira, construiu um repertório sólido, autoral e profundamente sensível. Sua obra ganhou voz nas interpretações de grandes nomes da MPB, como Simone, Gal Costa, Emílio Santiago, Nana Caymmi e Zizi Possi. Também alcançou projeção internacional pelas mãos do produtor americano Quincy Jones e nas vozes de artistas como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, George Benson, Sting e Barbra Streisand.

Com uma produção musical marcada pela sofisticação harmônica, pelo lirismo e por um olhar atento às questões humanas, Ivan consolidou uma identidade artística que dialoga com o Brasil e com o mundo. Aos 80 anos, celebra sua história com uma turnê que reafirma seu lugar como um dos maiores nomes da música brasileira.

Serviço