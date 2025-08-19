Recife recebe pela 1ª vez a Mara Cakes Fair, maior feira de confeitaria das Américas
Oitava edição do evento aguarda 23 mil visitantes no Centro de Convenções de Pernambuco, de 5 a 7 de setembro, com palestras, exposição e mais
Recife vai se transformar no centro da confeitaria nacional durante três dias de inspiração, sabor e negócios. De 5 a 7 de setembro, o Centro de Convenções de Pernambuco recebe, pela primeira vez, a Mara Cakes Fair, considerada a maior feira de confeitaria das Américas.
Em sua oitava edição, a primeira em Pernambuco, a feira terá aulas-show, palestras com profissionais reconhecidos nacionalmente, exposição de bolos artísticos, arenas temáticas, o criativo desfile “Sugar Fashion”, feito com roupas de açúcar, ativações de marcas, venda de produtos e acessórios, lançamentos exclusivos e atividades para crianças.
“Ninguém sai da Mara Cakes Fair da mesma forma que entrou. Queremos que cada visitante viva experiências únicas, aprenda com os melhores profissionais e saia motivado para colocar tudo em prática”, afirma Mara Gasques, idealizadora do evento e principal nome da confeitaria nacional.
A escolha pelo Recife não foi por acaso: a capital pernambucana combina infraestrutura, localização estratégica no eixo do Nordeste e uma cena confeiteira vibrante. O público esperado de 23 mil visitantes é formado por confeiteiros amadores e experientes, donos de confeitarias, profissionais de padarias e supermercados, empreendedores, profissionais liberais, além de entusiastas e visitantes locais, de outros estados e países.
O tema ‘country’ vai estar presente na decoração, nos desfiles, nos jogos e nas exposições de bolos, criando um ambiente alegre e convidativo. Entre os principais nomes confirmados estão a chef curitibana Beca Milano, o paulista César Yukio, além de representantes pernambucanas, como Cecília Chaves e Bruna Hannouche.
Negócios
O evento reflete a força e a expansão do setor de confeitaria no Brasil. Em 2024, o mercado movimentou 12 bilhões de dólares, com crescimento anual esperado de 3,97% até 2029. O consumo médio no país foi estimado em 9,7 quilos por pessoa, com expectativa de atingir 2,21 bilhões de quilos até 2029. Na América do Sul, o setor também apresenta crescimento expressivo.
Mara Gasques
Em 2015, Mara Gasques descobriu sua paixão pela confeitaria e criou a Mara Cakes, consolidando-se como referência nacional e internacional. Em 2019, lançou a Mara Cakes Fair, evento de destaque continental.
Principais atrações
- Sweet Game: Competição ao vivo entre confeiteiros renomados e novos talentos
- Sugar Fashion: Desfile temático com criações feitas com açúcar e materiais comestíveis
- Talk Show: Painéis com especialistas, chefs e influenciadores sobre tendências e mercado
- Arena Show: Demonstrações técnicas e apresentações ao vivo
- Arena Kids: Oficinas interativas para o público infantil
- Cake Show Live: Criação de bolos artísticos em tempo real
- Arena Bakery: Espaço dedicado à panificação artesanal e networking
Serviço
- Evento
- Mara Cakes Fair
- Data
- 5 a 7 de setembro de 2025, das 13h às 20h
- Local
- Centro de Convenções de Pernambuco
- Informações
- @maracakesfair | www.maracakesfair.com.br
- Ingressos
- R$ 59 (1 dia), R$ 79 (2 dias) e R$ 109 (3 dias) – à venda em www.maracakesfair.com.br