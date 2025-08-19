fechar
Recife recebe pela 1ª vez a Mara Cakes Fair, maior feira de confeitaria das Américas

Oitava edição do evento aguarda 23 mil visitantes no Centro de Convenções de Pernambuco, de 5 a 7 de setembro, com palestras, exposição e mais

Por Catêrine Costa Publicado em 19/08/2025 às 16:38
Recife vai se transformar no centro da confeitaria nacional durante três dias de inspiração, sabor e negócios. De 5 a 7 de setembro, o Centro de Convenções de Pernambuco recebe, pela primeira vez, a Mara Cakes Fair, considerada a maior feira de confeitaria das Américas.

Em sua oitava edição, a primeira em Pernambuco, a feira terá aulas-show, palestras com profissionais reconhecidos nacionalmente, exposição de bolos artísticos, arenas temáticas, o criativo desfile “Sugar Fashion”, feito com roupas de açúcar, ativações de marcas, venda de produtos e acessórios, lançamentos exclusivos e atividades para crianças.

“Ninguém sai da Mara Cakes Fair da mesma forma que entrou. Queremos que cada visitante viva experiências únicas, aprenda com os melhores profissionais e saia motivado para colocar tudo em prática”, afirma Mara Gasques, idealizadora do evento e principal nome da confeitaria nacional.

A escolha pelo Recife não foi por acaso: a capital pernambucana combina infraestrutura, localização estratégica no eixo do Nordeste e uma cena confeiteira vibrante. O público esperado de 23 mil visitantes é formado por confeiteiros amadores e experientes, donos de confeitarias, profissionais de padarias e supermercados, empreendedores, profissionais liberais, além de entusiastas e visitantes locais, de outros estados e países.

O tema ‘country’ vai estar presente na decoração, nos desfiles, nos jogos e nas exposições de bolos, criando um ambiente alegre e convidativo. Entre os principais nomes confirmados estão a chef curitibana Beca Milano, o paulista César Yukio, além de representantes pernambucanas, como Cecília Chaves e Bruna Hannouche.

Negócios

O evento reflete a força e a expansão do setor de confeitaria no Brasil. Em 2024, o mercado movimentou 12 bilhões de dólares, com crescimento anual esperado de 3,97% até 2029. O consumo médio no país foi estimado em 9,7 quilos por pessoa, com expectativa de atingir 2,21 bilhões de quilos até 2029. Na América do Sul, o setor também apresenta crescimento expressivo.

Mara Gasques

Em 2015, Mara Gasques descobriu sua paixão pela confeitaria e criou a Mara Cakes, consolidando-se como referência nacional e internacional. Em 2019, lançou a Mara Cakes Fair, evento de destaque continental.

Principais atrações

  • Sweet Game: Competição ao vivo entre confeiteiros renomados e novos talentos
  • Sugar Fashion: Desfile temático com criações feitas com açúcar e materiais comestíveis
  • Talk Show: Painéis com especialistas, chefs e influenciadores sobre tendências e mercado
  • Arena Show: Demonstrações técnicas e apresentações ao vivo
  • Arena Kids: Oficinas interativas para o público infantil
  • Cake Show Live: Criação de bolos artísticos em tempo real
  • Arena Bakery: Espaço dedicado à panificação artesanal e networking

Serviço

Evento
Mara Cakes Fair
Data
5 a 7 de setembro de 2025, das 13h às 20h
Local
Centro de Convenções de Pernambuco
Informações
@maracakesfair | www.maracakesfair.com.br
Ingressos
R$ 59 (1 dia), R$ 79 (2 dias) e R$ 109 (3 dias) – à venda em www.maracakesfair.com.br

