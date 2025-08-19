fechar
Agenda | Notícia

La Pecora Nera leva tradição da cozinha italiana ao Festival Valores do São Francisco

Festival celebra a vitivinicultura do Vale do São Francisco com menus harmonizados e fortalece o turismo cultural e gastronômico.

Por Catêrine Costa Publicado em 19/08/2025 às 15:28
La Pecora Nera
La Pecora Nera - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O restaurante La Pecora Nera, instalado na bucólica Praça de Casa Forte, no Recife, participa da edição 2025 do Festival Valores do São Francisco, que acontece de 20 a 24 de agosto em Pernambuco. O evento celebra a vitivinicultura do Vale do São Francisco e reúne 20 casas da Região Metropolitana do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, com menus especiais harmonizados com vinhos produzidos no Sertão.

Leia Também

Gastronomia de raízes italianas

Sob o comando do chef Thiago Vita, o La Pecora Nera pratica uma gastronomia inspirada nas cozinhas tradicionais da Umbria e Toscana, regiões da Itália onde o chef fez sua formação. A casa é conhecida pela produção artesanal de massas frescas, molhos, pães e antepastos, servidos no almoço e no jantar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Menu especial do festival

  • Spaguettini vongole e camarão, harmonizado com Garziera Reserva Chardonnay.
  • Stinco de Cordeiro Brasato, cozido lentamente em baixa temperatura, regado com redução do próprio cozido com leve toque de rapadura, servido com nhoque de mandioca assado ao creme de queijo Boursin. Harmonização: Garziera Reserva Malbec.

Mais que celebração: fortalecimento do destino

Mais que uma celebração da enogastronomia, o festival fortalece Pernambuco como polo de excelência na produção de vinhos e impulsiona o turismo cultural e gastronômico.

Realização

A iniciativa é realizada pelo Instituto do Vinho de Pernambuco, com produção de Dani Gouveia Produções e patrocínio da Copergás. Conta ainda com o apoio de parceiros como Restaurant Week, App Duo Gourmet e Wine Time (Novotel).

Serviço

Evento
Festival Valores do São Francisco 2025
Casa participante
La Pecora Nera
Endereço
Praça de Casa Forte, 505 – Casa Forte, Recife – PE
Data
a
Instagram
@vivalagoagrande | @vinhovasf | @pecoranerarecife

Leia também

Alepe instala CPI da Publicidade em sessão conturbada; Diogo Moraes será presidente
COMISSÃO

Alepe instala CPI da Publicidade em sessão conturbada; Diogo Moraes será presidente
SJCC é finalista em três categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo
PREMIAÇÃO

SJCC é finalista em três categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Compartilhe

Tags