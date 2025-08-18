fechar
Cineteatro do Parque celebra 110 anos com programação gratuita; confira

Programação receberá diferentes manifestações de arte no espaço, além da pré-estreia do filme 'O Último Azul', de Gabriel Mascaro

Por Samantha Oliveira Publicado em 18/08/2025 às 20:28
Cineteatro do Parque, fundado em 1915, fica localizado no bairro da Boa Vista
Cineteatro do Parque, fundado em 1915, fica localizado no bairro da Boa Vista - Helia Scheppa/PCR

O Cinetatro do Parque completa 110 anos de existência no próximo dia 24 de agosto. Para comemorar, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, promove uma programação plural para contemplar diferentes linguagens artísticas em prol do equipamento cultural.

A festa tem início no dia 20 de agosto, com o concerto da Banda Sinfônica, e segue até o dia 24, com espetáculos de música, dança e teatro, além de exibições de longas no cineteatro.

A programação também conta com a exibição do aclamado filme 'O Último Azul', do cineasta pernambucano Gabriel Mascaro. A pré-estreia já possui ingressos esgotados, mas o restante dos tickets serão distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada apresentação.

A seguir, confira a programação dos 110 anos do Cineteatro do Parque.

Cineteatro do Parque 110 anos: programação 

Dia 20/08 (Quarta-feira)

20h - Concerto da Banda Sinfônica do Recife, com participação do cantor Almir Rouche

Dia 21/08 (Quinta-feira)

19h - Espetáculo de dança “Nações Africanas”, do Bacnaré

Dia 22/08 (Sexta-feira)

19h - Pré-estreia do filme “Último Azul”, de Gabriel Mascaro

Dia 23/08 (Sábado)

17h30 - Espetáculo de dança “Revinda”, de Rebeca Gondim (no jardim do teatro)

19h - Show "NadadeNovo", da banda Mombojó

Dia 24/08 (Domingo)

16h - Espetáculo circense “Picadeiro Pernambuco”, da trupe Carcará

17h30 - Espetáculo teatral “Luiz Lua Gonzaga”, do Grupo Magiluth (no jardim do teatro)

