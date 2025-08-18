"Um Sábado em 30" volta aos palcos do Recife neste sábado (23) e domingo (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clássico pernambucano "Um Sábado em 30" retorna aos palcos nos dias 23 e 24 de agosto, no Teatro Barreto Júnior, em nova montagem.

Obra controversa que despertou tanto admiração quanto desconfiança da crítica, o texto nasce “sob o signo da memória e da saudade”, segundo o próprio autor. Foi uma tentativa de reencontrar a gente de sua terra e, por isso, chegou a ser qualificado por contemporâneos como etnográfico, saudosista e autobiográfico — muitas vezes sem que se ressaltassem devidamente suas qualidades estéticas. Da memória à ficção; do voltar-se ao passado à descoberta de sua alteridade: este é o itinerário marinho, nosso percurso em busca de sua ficcionalidade.

Encenada por décadas pelo TAP – Teatro de Amadores de Pernambuco e sucesso de público e crítica, a peça retorna em produção do Grupo Teatro de Raízes de Pernambuco e Capibaribe Produções. Nesta nova e emocionante montagem dirigida por Roberto Oliveira, o espetáculo reúne nomes como Renato Phaelante, Clenira Melo, Isa Fernandes e Ivanildo Silva, além de novos talentos do TRP – Teatro Raízes de Pernambuco, reforçando a atualidade e a potência da narrativa, sem abrir mão do brilhante texto de Luiz Marinho.

“A peça é certamente um marco na dramaturgia pernambucana. Foi por décadas uma das mais consagradas produções. Nós, do Teatro Raízes de Pernambuco, aceitamos o desafio da remontagem desse grande sucesso. A estreia ocorreu no Teatro Boa Vista, com dois espetáculos em junho, e em julho com uma apresentação no Teatro do Parque. A receptividade do público foi a melhor possível e isso nos encorajou para mais uma temporada, desta vez no Teatro Barreto Júnior.” — Aderson Simões, ator.

Sustentada por uma tênue intriga que se ramifica em diversas tramas — ora encadeadas, ora independentes —, a peça apresenta uma sequência de minidramas e comédias que misturam simpatia extrema pelos personagens e uma exposição bem-humorada de seus ridículos. Em entradas e saídas constantes, os personagens estabelecem um jogo que provoca “impressão de real” e flerta com o nonsense.

A expectativa pelo retorno foi superada: o espetáculo retrata a vida pernambucana de uma família do interior de Timbaúba, em 1930, com seus causos, falas e costumes. Há momentos de cantos e danças populares, preservando referências que geram identificação imediata — agora em dinâmica cênica mais ágil, em sintonia com o público atual.

Um pouco sobre a peça

A história se passa durante a Revolução de 1930 e acompanha uma família burguesa conservadora que tenta controlar os relacionamentos das filhas. Enquanto isso, o filho se apaixona pela empregada doméstica, desencadeando um romance feito de encontros, conflitos, amor e rejeição — com muita comédia, crítica social e fofocas hilárias. Quem rouba a cena é Sanana, uma senhorinha de 80 anos que dita o ritmo da ação com tiradas afiadas e participação decisiva na trama.

Prepare-se para reviver um marco do teatro nacional — um espetáculo que emociona, faz rir e mata a saudade do público pernambucano.