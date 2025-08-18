Carroceiros protestam no Grande Recife: veja fotos da manifestação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Protestando contra a retirada de veículos de tração animal no Recife, que passará a valer em 31 de janeiro de 2026, carroceiros realizaram mais um ato fechando diversas vias da Região Metropolitana.

Imagens que circulam nas redes sociais e registros feitos pelas equipes da TV Jornal mostram o trânsito travado em vários pontos da cidade, com bloqueios de pneus e entulhos em chamas.

Segundo os próprios carroceiros, a tendência é que as manifestações continuem ao longo desta segunda-feira (18), sem previsão de liberação das vias.

Confira imagens do protesto dos carroceiros

Protesto de carroceiros no Recife - Tião Siqueira / JC Imagem Protesto de carroceiros na Zona Sul do Recife - Círio Gomes / TV Jornal Protesto de carroceiros na Zona Sul do Recife - Círio Gomes / TV Jornal Protesto de carroceiros na Zona Sul do Recife - Círio Gomes / TV Jornal Protesto de carroceiros na Zona Sul do Recife - Círio Gomes / TV Jornal Protesto de carroceiros na Abdias de Carvalho, no Recife - Tião Siqueira /JC Imagem Protesto de carroceiros na Abdias de Carvalho, no Recife - Tião Siqueira /JC Imagem Protesto de carroceiros na Abdias de Carvalho, no Recife - Tião Siqueira /JC Imagem Protesto de carroceiros na Zona Sul do Recife - Círio Gomes / TV Jornal

Após o início dos protestos, a Prefeitura do Recife informou que a realização do cadastramento dos carroceiros teve a finalidade de identificar tutores e animais, a fim de encaminhá-los para os benefícios do Programa Gradual de Retirada de Animais de Veículos de Tração Animal.

"O censo foi construído para proporcionar uma transição segura para os carroceiros e as famílias que dependem dos veículos de tração animal, uma vez que o seu uso será totalmente proibido a partir do dia 31 de janeiro de 2026", diz a gestão municipal.

Carroceiros protestam e travam trânsito no Recife; confira localidades

Aqueles que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estarão aptos a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça.

"Além da indenização, terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, este último por meio do CredPop Recife, ao encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife, a disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e a disponibilização de veículo alternativo", completou a PCR em nota.