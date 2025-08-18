Carroceiros protestam e travam trânsito no Recife; confira localidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ônibus do transporte público encontram-se enfileirados em diversos pontos da cidade, dificultando a circulação da população

Com informações de Priscila Cavalcanti, repórter da TV Jornal*

Diversas vias da Região Metropolitana do Recife estão travadas devido a protestos na manhã desta segunda-feira (18). Carroceiros estão à frente dessas manifestações.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o trânsito está travado em diversos pontos da cidade. Ônibus encontram-se enfileirados, veículos tentam rotas alternativas para chegar nos destinos e população enfrenta dificuldades no início da semana..

Pneus foram queimados e chamas podem ser vistas de diversos pontos da capital pernambucana. De acordo com os próprios carroceiros, a tendência é que essas manifestações continuem ao logo desta segunda (18), sem previsão de liberação das vias.

Pontos de protestos dos carroceiros no Recife:

Ponte José de Barros Lima – sentido Boa Viagem Joana Bezerra;



Av. Abdias de Carvalho x Av. do Forte – Torrões;

Av. Norte x Av. João de Barros – Encruzilhada;



Av. Pan Nordestina (em frente ao Atacadão) – Ouro Preto / Olinda;



Av. Recife, após o hospital do idoso, sentido Aeroporto - Areias;



Av Caxangá embaixo do viaduto da BR - sentido centro;

Av Gov. Agamenon Magalhães, em frente a Reitoria da UPE - Bairro de Santo Amaro.

No viaduto Capitão Temudo, agentes da Polícia Militar, da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e do Corpo de Bombeiros encontram-se no local. Por volta das 8h30, uma faixa foi liberada.

Até o momento da publicação desta matéria, os protestos na PE-15, em Olinda, na Avenida Norte e na Av Abdias de Carvalho haviam terminado, com as chamas controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o mês de junho, a classe dos carroceiros realizou protestos pela cidade do Recife, afirmando serem contra a realocação dos trabalhadores informais dos Veículos de Tração Animal (VTAs) em áreas urbanas da capital pernambucana e o fim gradual da categoria.

Abdias de Carvalho - Tião Siqueira/JC Imagem Abdias de Carvalho - Tião Siqueira/JC Imagem Carroceiros voltam a protestar na capital pernambucana - Círio Gomes / TV Jornal Carroceiros voltam a protestar na capital pernambucana - Círio Gomes / TV Jornal Carroceiros voltam a protestar na capital pernambucana - Círio Gomes / TV Jornal

O que diz a Lei nº 17.918/2013 sobre VTAs

A norma municipal em vigor desde 2013 estabelece a proibição, em etapas, da circulação de veículos de tração animal, da condução de animais com carga e do trânsito montado em vias públicas urbanas.

Apesar de ter sido aprovada há mais de uma década, a regulamentação só foi formalizada em 2019, por meio do Decreto nº 32.121/19.

Em 2023, a pauta voltou a ganhar destaque após a vereadora Liana Cirne (PT) apresentar requerimento solicitando a implementação de um programa para erradicar o uso de veículos de tração humana e animal.

A medida avançou com a criação do Programa Gradual de Retirada dos VTAs, coordenado pela Prefeitura do Recife.

O que diz a prefeitura do Recife

Em nota, a prefeitura do Recife informou que a realização do cadastramento dos carroceiros teve finalidade de identificar tutores de animais, a fim de encaminhá-los para os benefícios do programa gradual de retirada de animais de Veículos de Tração Animal.

De acordo com o Executivo municipal, o censo foi construído para proporcionar uma transição segura para os carroceiros e as que dependem dos veículos de tração animal, uma vez que o uso será total proibido a partir do dia 31 de janeiro 2026.

Confira a nota na íntegra

A Prefeitura do Recife informa que a realização do cadastramento dos carroceiros teve a finalidade de identificar tutores e animais, a fim de encaminhá-los para os benefícios do Programa Gradual de Retirada de Animais de Veículos de Tração Animal. O censo foi construído para proporcionar uma transição segura para os carroceiros e as famílias que dependem dos veículos de tração animal, uma vez que o seu uso será totalmente proibido a partir do dia 31 de janeiro de 2026.

Aqueles que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estarão aptos a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça.

Além da indenização, terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, este último por meio do CredPop Recife, ao encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife, a disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e a disponibilização de veículo alternativo.



