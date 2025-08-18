Protesto dos carroceiros: Prefeitura do Recife promete apoio aos carroceiros e alternativas de trabalho
Lei municipal de 2013 prevê a retirada gradual dos veículos de tração animal. Censo tenta identificar trabalhadores para indenização e entre outros
Após uma série de protestos, na manhã desta segunda-feira (18), a Prefeitura do Recife afirmou que o censo para identificar tutores e animais foi construído para proporcionar uma transição segura, uma vez que, o uso dos veículos de tração animal será totalmente proibido a partir do dia 31 de janeiro de 2026, de acordo com a Lei nº 17.918/2013.
Segundo a gestão municipal, o processo de cadastramento irá permitir o encaminhamento para os benefícios previstos no programa. A iniciativa contempla indenizações, qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e oportunidades de emprego.
Para terem acesso aos benefícios, os carroceiros precisam cumprir alguns critérios, como a inscrição no censo realizado pela Prefeitura e a habilitação para os auxílios. Aqueles que atenderem às exigências poderão receber indenização pela entrega voluntária da carroça e do animal.
Além disso, os trabalhadores cadastrados poderão acessar ações de apoio como:
- Qualificação profissional;
- Apoio ao empreendedorismo, por meio do programa CredPop Recife;
- Encaminhamento e assistência a vagas de emprego via GO Recife;
- Oferta de vagas na equipe de limpeza urbana da Emlurb;
- Disponibilização de veículos alternativos para substituição dos VTAs.
De acordo com a Prefeitura do Recife, o programa foi construído com o objetivo de promover inclusão social, bem-estar animal e sustentabilidade urbana, buscando alternativas para que os trabalhadores não fiquem desassistidos durante o processo de transição.
O que diz a Lei nº 17.918/2013 sobre VTAs
A norma municipal em vigor desde 2013 estabelece a proibição, em etapas, da circulação de veículos de tração animal, da condução de animais com carga e do trânsito montado em vias públicas urbanas.
Apesar de ter sido aprovada há mais de uma década, a regulamentação só foi formalizada em 2019, por meio do Decreto nº 32.121/19.
Em 2023, a pauta voltou a ganhar destaque após a vereadora Liana Cirne (PT) apresentar requerimento solicitando a implementação de um programa para erradicar o uso de veículos de tração humana e animal.
A medida avançou com a criação do Programa Gradual de Retirada dos VTAs, coordenado pela Prefeitura do Recife.
Confira na íntegra o que diz a prefeitura do Recife
