Audiência pública sobre carroceiros do Recife vira alvo de discussão entre parlamentares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma audiência pública para discutir a reinserção dos carroceiros do Recife no mercado de trabalho, programada para esta segunda-feira (16) na Câmara de Vereadores, virou o cerne de uma discussão entre parlamentares após os trabalhadores da categoria realizarem uma série de protestos coordenados em vários pontos da cidade no início da manhã.

A reunião foi convocada pelo vereador do Recife Rodrigo Coutinho (Republicanos). De acordo com o requerimento, a sessão discutiria medidas implementadas no Recife após a proibição do uso de veículos de tração animal na capital, especialmente em relação à realidade socioeconômica dos trabalhadores.

O tráfego de veículos com tração animal é proibido no Recife desde 2019, após a assinatura de um decreto do prefeito Geraldo Júlio (PSB), com base em uma lei de 2013. Na gestão João Campos (PSB), a prefeitura iniciou um cadastramento dos carroceiros, ainda em curso, para recolher as carroças e animais.



O deputado estadual Romero Albuquerque (União Brasil) criticou os protestos feitos pelos carroceiros, classificando os atos como "vandalismo". Segundo ele, os trabalhadores estariam se opondo ao censo realizado pela prefeitura do Recife, que é coordenado pela pasta liderada pela esposa dele, Andreza Romero, chefe do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais da prefeitura.



Romero também responzabilizou o vereador Rodrigo Coutinho pelos protestos, devido à proposição da audiência pública. Segundo ele, a reunião serviu como combustível para os protestos realizados nesta segunda.

Foram convidados para a audiência representantes da sociedade civil, ONGs de proteção animal, juristas, os trabalhadores impactados e a própria Andreza Romero. Conforme a reportagem apurou, ela não participará do encontro.

"Não há mais debate a ser feito. A lei foi discutida, regulamentada, está em execução. O vereador que tenta surfar politicamente em cima do sofrimento animal precisa ser responsabilizado. Esse oportunismo encorajou o caos”, criticou Romero.

Os ataques de Romero a Coutinho começaram ainda no último domingo, véspera da audiência, pelas redes sociais. "O vereador Rodrigo Coutinho quer reviver o debate do sofrimento que a gente já sepultou junto com a dor de milhares de cavalos, que sofreram nas mãos da exploração", escreveu o deputado.

Romero Albuquerque criticou audiência pública proposta por Rodrigo Coutinho sobre carroceiros do Recife - Reprodução/Alepe e Câmara Municipal do Recife

Coutinho diz que busca proteção aos animais

Por meio de nota, o vereador Rodrigo Coutinho rebateu as acusações de Romero. "É totalmente irresponsável e descabida a tentativa do deputado estadual Romero Albuquerque de atribuir a mim a iniciativa de incitar os protestos de carroceiros que acontecem hoje em vários pontos do Recife. Ele está tentando aparecer forçando a entrada no debate e me escolheu como alvo para espalhar notícias falsas, fazer terrorismo e tentar lucrar politicamente", afirmou o parlamentar.



Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o vereador também se defendeu das acusações, repetindo que há "terrorismo" nas redes sociais sobre o assunto.

"Tem muita gente, sobetudo os que se dizem defensores da causa animal, acabam fazendo um certo terrorismo nas redes sociais, querendo me atrelar como quem apoia maus-tratos, como uma pessoa que apoia esse tipo de situação, o que é uma mentira deslavada, porque eu vivo com cavalo e crio cavalo desde os meus 12 anos de idade. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo cavalo", declarou.

Coutinho acrescentou que o intuito da audiência é dialogar com todos setores para fazer com que a lei seja cumprida e que todos os setores sejam ouvidos, mecionando o censo realizado pela prefeitura do Recife.

"Não adianta esses protetores quererem postar fotos de cavalos sofrendo e querer atrelar esse tipo de foto à reunião pública que a gente está querendo fazer, porque o nosso propósito é justamente o contrário. A Câmara Municipal do Recife é o local e a esfera mais próxima da população, e ela não pode estar fora desse debate, não pode estar no contorno simplesmente se colocando como uma ouvinte daquela situação que tá acontecendo e que tá se alastrando no Recife", acrescentou.

Leia Também João Campos diz que vê com 'tranquilidade' aproximação entre Lula e Raquel Lyra

Ele também foi contrário aos protestos feitos pelos carroceiros. "Estão agindo com irresponsabilidade extrema. Já liguei para alguns líderes dos carroceiros dizendo que esse não é o caminho".

No último domingo, Coutinho também já havia se manifestado pelas redes sociais contra os ataques recebidos nas plataformas por nomes de oposição. "Nosso compromisso é com o diálogo e com a busca de caminhos que reduzam os impactos para os animais, para os carroceiros e para todos os recifenses", escreveu.



Prefeitura reforça cadastramento de carroças e cavalos



Em nota enviada ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a prefeitura do Recife informou que o cadastramento dos carroceiros está em curso e segue até o dia 30 deste mês, com o objetivo de contabilizar os animais utilizados, identificar os condutores envolvidos nessa atividade e dar apoio na relocação no mercado, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias.

A gestão municipal disse que o animal e a carroça serão identificados, mas não serão apreendidos. Nesta etapa do processo, os cavalos receberão um microchip sob a pele, com número de identificação, e a carroça receberá um adesivo de identificação.

Segundo a prefeitura, a partir do mês de agosto os condutores cadastrados serão convocados para comprovar as informações declaradas e receber uma indenização pela entrega voluntária da carroça e do animal. Eles também tarão acesso a uma rede de requalificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com vagas de trabalho na equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).



A gestão disse que, nos últimos anos, se reuniu com grupos de carroceiros do Recife com o objetivo de apresentar soluções para a retirada gradual dos veículos de tração animal das vias, além de propor alternativas sociais e de empregabilidade a esses trabalhadores.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />