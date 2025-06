João Campos diz que vê com 'tranquilidade' aproximação entre Lula e Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista ao portal UOL, publicada nesta domingo (15), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), fez uma avaliação sobre o governo do presidente Lula, considerando ser "melhor" do que as pessoas avaliam nas pesquisas mais recentes. Novo presidente nacional do PSB, Campos disse que vê com "tranquilidade" a aproximação de Lula com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), com quem pode vir a disputar as eleições em 2026.

"O PSB já se posicionou de forma clara que terá candidatura em 2026 (em Pernambuco), assim como nós apoiamos o presidente Lula em 2022. Nós temos o vice-presidente da República e tem uma aliança histórica no Estado construída entre os nossos partidos. Então, eu vejo isso com muita tranquilidade", declarou ao UOL.

Nas pesquisas mais recentes sobre uma eventual disputa para o governo de Pernambuco, o prefeito do Recife tem aparecido à frente de Raquel Lyra, que tentará a reeleição no ano que vem. Na entrevista, Campos afirmou que "Lula não está preocupado em eleição nesse momento".

"Ele está preocupado em governar o país. Acho que o tempo desse momento, principalmente do presidente Lula, é um tempo de governar e de tratar bem as pessoas, porque ele é uma pessoa civilizada", disse.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO LULA

Na pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (12), 40% dos entrevistados avaliaram a gestão do governo Lula (PT) como ruim/péssima, 28% acham ótima/boa e 31%, regular. João Campos avaliou, na entrevista ao UOL, a queda de popularidade do presidente.

"O governo tem feito mais do que as pessoas têm percebido, em vários setores. Do agro, por exemplo, no qual você vê a quantidade de mercados que estão sendo abertos para exportação, no estímulo ao livre comércio e que fortalece crédito agrícola, plano safra, e tudo isso não canaliza", disse.

Para o prefeito do Recife, o governo federal precisa ditar a própria agenda, sem gastar tanto tempo se defendendo das críticas da oposição.

"Eu acho que precisa ser mais proativo na construção de agenda, para não ficar refém da agenda do que a oposição coloca. Quem faz a agenda é o governo. Se a gente leva para um debate mais racional, um debate mais técnico, um debate de coisas concretas, a chance de sair vitorioso é maior", declarou.

APROXIMAÇÃO COM OS PARTIDOS DO CENTRO

Campos destacou que, para ser reeleito no ano que vem, Lula precisará ter apoio dos partidos de centro.

"Se você pegar a posição mais extrema à esquerda e a mais extrema à direita, elas são minoritárias. A maioria do Brasil não está nem com uma ponta de um lado, nem com uma ponta do outro. Então ganhará quem fizer o debate correto com o centro", afirmou.

"Se a esquerda não fizer, a direita fará. E, enquanto partido, enquanto presidente nacional do PSB, eu vou fazer esse debate para a gente ter um partido mais amplo, um partido que tem posições firmes, tem posições coerentes, mas é um partido que seja acolhedor. Porque fazer política é construir maioria", completou João Campos.