Datafolha: Eleitores avaliam possibilidade de candidatura de Bolsonaro e Lula. Confira

No momento, Bolsonaro se encontra inelegível. E Lula vive um momento atribulado na economia e com baixos índices de aprovação do seu governo

Mais da metade dos eleitores brasileiros – 67% dos entrevistados – acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria abrir mão de uma possível candidatura à Presidência em 2026. Hoje ele está na condição de inelegível. A revelação vem de uma nova pesquisa Datafolha.

Apenas 29% dos participantes defendem que ele mantenha sua intenção de concorrer, enquanto 4% não souberam ou não quiseram opinar.

O levantamento foi conduzido presencialmente com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, em 136 cidades, entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O apoio à manutenção da candidatura de Bolsonaro é mais forte entre eleitores com renda de cinco a dez salários mínimos (42%), evangélicos (40%) e moradores da região Sul (37%). Em contraste, a rejeição é mais acentuada entre eleitores com menor escolaridade e residentes do Nordeste (ambos com 73%), além de pessoas de renda mais baixa (72%), mulheres e jovens (ambos com 70%).

Apesar das decisões da Justiça Eleitoral que o tornaram inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, Bolsonaro continua expressando sua intenção de disputar o pleito.

Lula consolida percepção de reeleição

A pesquisa Datafolha também indica que a percepção de uma nova candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026 está se consolidando entre os eleitores. Um total de 66% dos entrevistados acreditam que Lula concorrerá novamente, sendo que 42% têm certeza e 24% consideram provável.

Esse número representa um aumento de quatro pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, de abril. A parcela da população que não acredita em uma nova candidatura de Lula diminuiu de 34% para 28%.

O instituto também testou Lula em diferentes simulações de primeiro turno, onde ele lidera em cinco das seis situações, com intenções de voto variando entre 36% e 38%. Contudo, em possíveis cenários de segundo turno, Lula aparece em desvantagem contra candidatos de direita.

Em abril, Lula superava Bolsonaro por 49% a 40%, mas na rodada atual há um empate técnico (44% para o petista e 45% para o ex-presidente). A vantagem de Lula contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) também encolheu, passando de 48% a 39% para 43% a 42%. No entanto, Lula ainda venceria Tarcísio no primeiro turno por 37% a 21% e superaria Michelle Bolsonaro por 37% a 26%.