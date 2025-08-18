fechar
Pernambuco | Notícia

Colóquio no Recife vai abordar histórias e acervos do abolicionismo e do pós-abolição

O Colóquio é aberto ao público. As inscrições devem ser feitas no local e haverá entrega de certificado

Por JC Publicado em 18/08/2025 às 8:37 | Atualizado em 18/08/2025 às 8:41
Evento será realizado na sede da Fundação Joaquim Nabuco, em Casa Forte
Evento será realizado na sede da Fundação Joaquim Nabuco, em Casa Forte - Fundaj/GOV

A atuação de personagens históricos que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil e pela conquista da cidadania da população negra no pós-emancipação será tema de debate na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

O Colóquio “Histórias e Acervos do Abolicionismo e do Pós-Abolição - Biografias e Ativismos” acontece nesta segunda (18) e terça (19), na Sala Calouste Gulbenkian, no campus Gilberto Freyre, em Casa Forte. O evento é aberto ao público, com inscrições no local e entrega de certificados.

No dia 19, quando se comemora o aniversário de Joaquim Nabuco, será lançada uma publicação da Editora Massangana com documentos inéditos do abolicionista André Rebouças. A programação também presta homenagem à historiadora Joselice Jucá, ex-servidora da Fundaj, com debate e exibição do filme Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho.

Com apoio do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o encontro abordará temas como o protagonismo feminino na luta contra a escravidão e a atuação de lideranças negras na construção da cidadania nos primeiros anos do pós-abolição.

Entre os convidados estão a historiadora Hebe Mattos, organizadora da obra Cartas da África: registro de correspondência, 1891-1893, com cartas de André Rebouças; o historiador Walter Fraga, autor de Longe, muito longe: Manoel Benício dos Passos, um capoeira no ativismo do pós-abolição, vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional de Ensaio Social; e a historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado, coautora de Geminiana e seus filhos: escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX, finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025.

O cientista político Christian Lynch, autor de Fundações do Pensamento Político Brasileiro, participará com uma palestra sobre Joaquim Nabuco na mesa “Lideranças negras e a luta pela cidadania no Pós-Emancipação: nas ruas, nos meios acadêmicos e nos jornais”. Essa mesa reunirá também Walter Fraga (UFRB), Helga Gahyva (UFRJ) e Cibele Barbosa (Fundaj), sob mediação de Sylvia Couceiro, coordenadora de Documentação e Pesquisa da Fundaj (Cdoc).

Para a presidente da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, o Colóquio representa uma contribuição significativa para o debate histórico. “O encontro ajudará a refletir sobre liberdade e democracia, valores que hoje se veem ameaçados por aqueles que insistem em perpetuar desigualdades e injustiças em diferentes partes do mundo.”

Além de destacar figuras conhecidas, como Joaquim Nabuco, o evento possibilitará o acesso a novos documentos e pesquisas da Fundaj, que vêm trazendo à luz personagens e histórias pouco exploradas pela historiografia.

A historiadora Cibele Barbosa reforça a importância da iniciativa: “Eventos como este permitem refletir sobre avanços, retrocessos e continuidades entre passado e presente. O acesso às fontes primárias e à produção histórica oferece a pesquisadores, professores, estudantes e à sociedade em geral a oportunidade de ampliar conhecimentos e intervir de forma mais crítica na realidade.”

Serviço:

Colóquio “Histórias e Acervos do Abolicionismo e do Pós-Abolição - Biografias e ativismos”
18 e 19 de agosto de 2025
Sala Calouste Gulbenkian
Campus Gilberto Freyre da Fundaj
Avenida 17 de Agosto, 2187
Casa Forte Recife-PE

Confira a programação:

18 de agosto (manhã)

9h - abertura
Márcia Angela Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Túlio Velho Barreto, diretor de Memória, Educação, Cultura e Arte da Fundação Joaquim Nabuco ( Fundaj)

Nadja Tenório, coordenadora-geral do Centro de Documentação e de Estudos da
História Brasileira da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Sylvia Couceiro, coordenadora de Documentação e Pesquisa, Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Mediação - Cibele Barbosa, historiadora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

9h30 - Mesa: Acervos e trajetórias dos abolicionistas André Rebouças e Joaquim Nabuco (Mesa em comemoração ao nascimento de Joaquim Nabuco)

Hebe Mattos, historiadora e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Christian Lynch, jurista e cientista político, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador da Casa de Rui Barbosa (FCRB)

Anita Pequeno, cientista social e professora substituta da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Mediação - Rita de Cássia Araújo, historiadora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

18 de agosto (tarde)

14h - Mesa: Lideranças negras e a luta pela cidadania no Pós-Emancipação: nas ruas, nos meios acadêmicos e nos jornais.

Walter Fraga, historiador e professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB)

Helga Gahyva, cientista social e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Cibele Barbosa, historiadora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Mediação - Sylvia Couceiro, historiadora e coordenadora de Documentação e Pesquisa, Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

17h30 - Mesas de autógrafos de livros e visita à “Exposição Elas: onde estão as mulheres nos acervos da Fundação Joaquim Nabuco?”

19 de agosto (tarde)

14h - Mesa: O papel das mulheres na luta pelo fim da escravidão

Maria Helena Pereira Toledo Machado, historiadora e professora da Universidade de São Paulo (USP)

Adriana Santana, jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Mediação - Maria Emília Vasconcelos, historiadora e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

17h - Homenagem à historiadora Joselice Jucá (in memoriam): Apresentação da publicação “André Rebouças — minutas de uma reforma inconclusa”

Rita de Cássia Araújo, historiadora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Cibele Barbosa, historiadora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Henrique Cruz, museólogo da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Múcio Jucá, arquiteto e urbanista, professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap)

Mediação - Cristiano Borba, arquiteto e urbanista. Coordenador da Editora Massangana, Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Local: Sala Calouste Gulbenkian

19 de agosto (noite)

18h - Homenagem à historiadora Joselice Jucá (in memoriam): Conversa com o diretor de cinema Kleber Mendonça Filho

Túlio Velho Barreto, cientista político e diretor de Memória, Educação, Cultura e Arte, Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Sylvia Couceiro, historiadora e coordenadora de Documentação e Pesquisa, Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Mediação: Cibele Barbosa, historiadora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Luiz Joaquim, coordenador do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

19h - Exibição do filme Retratos Fantasmas

Local: Cinema do Museu do Homem do Nordeste

