Dom Fernando Saburido celebra 25 anos de ordenação episcopal

Arcebispo emérito comemorou jubileu de prata episcopal com missa na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife



Na tarde deste domingo (17), o arcebispo emérito dom Fernando Saburido celebrou seu jubileu de prata episcopal com missa na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

A cerimônia foi aberta ao público. Clero e leigos renderam graças a Deus pelos 25 anos de ministério episcopal de dom Fernando. Estavam presentes o prefeito do Recife, João Campos, e o vice, Victor Marques, além da senadora de Pernambuco Teresa Leitão.

Dom Fernando Saburido foi eleito bispo auxiliar de Olinda e Recife em maio de 2000, no governo de dom José Cardoso Sobrinho. A ordenação episcopal aconteceu em 20 de agosto do mesmo ano. Somente em 2005 foi eleito bispo de Sobral, no Ceará, onde ficou durante quatro anos.

Em 2009, voltou em meio à grande festa, em carro aberto, para ser arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, ao suceder dom José Cardoso que havia renunciado aos 75 anos, como orienta o Código de Direito Canônico.

A idade foi também o motivo da renúncia, em 2022, de dom Fernando ao governo da Arquidiocese. O então papa Francisco aceitou o pedido de renúncia em 2023 e elegeu dom Paulo Jackson seu sucessor.

"Nosso querido dom Fernando será sempre lembrado como um pastor de escuta, de diálogo, de cuidado com os mais pobres", comentou o vigário geral da Arquidiocese, monsenhor Luciano Brito.

Perguntado sobre as realizações de dom Fernando que merecem destaque, o monsenhor Luciano Brito citou:

Criação das Fazendas da Esperança masculina e feminina

Divisão da Arquidiocese em Vicariatos para descentralizar o governo episcopal

Criação de 50 novas paróquias

Realização do Congresso Eucarístico Nacional com a inauguração da Casa do Pão

Restauração e reabertura do Seminário de Olinda

Apoio a projetos sociais como o Movimento Pró-Criança e o Instituto Dom da Paz

Projeção da Arquidiocese como uma das mais importantes e atuantes na Igreja do Brasil

Auxiliar e depois arcebispo

Em poucos anos como emérito, dom Fernando continua celebrando nas paróquias da Arquidiocese e sendo convidado para pregar retiros do clero no Brasil inteiro.

Dos 25 anos de ministério episcopal de dom Fernando, 21 foram exercidos na Arquidiocese de Olinda e Recife: primeiro como auxiliar e depois como arcebispo.

"Foi um tempo muito bom, de muito trabalho, muitas graças e também de desafios, pelos quais sempre dou graças a Deus", explicou dom Fernando. "Na verdade, a função muda, mas o ministério episcopal continua e sou muito feliz como bispo, sempre colaborando com a Igreja."