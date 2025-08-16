Previsão do tempo: Grande Recife terá chuva em todo o fim de semana, aponta Apac

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na Mata Norte, o cenário deve ser semelhante ao da Região Metropolitana; já na Mata Sul e no Agreste, a previsão indica chuva apenas no sábado (16)

A Região Metropolitana do Recife terá pancadas de chuva isoladas ao longo do dia neste sábado (16), com céu nublado a parcialmente nublado. A intensidade dessas chuvas varia de fraca a moderada, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

No domingo (17), o tempo segue parcialmente nublado, com previsão de chuva rápida e isolada entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, também de fraca intensidade. A partir de segunda-feira (18), a tendência é de diminuição da precipitação.

De acordo com a Apac, até o momento, não há aviso de estado de atenção para este fim de semana.

Situação em outras regiões de Pernambuco

Na Mata Norte, o cenário deve ser semelhante ao da Região Metropolitana. Já na Mata Sul e no Agreste, a previsão indica chuva apenas no sábado (16), com intensidade fraca a moderada.

Rios em estado de alerta

A Apac também emitiu alertas sobre a situação dos rios após as fortes chuvas registradas na sexta-feira (15). Estão em estado de alerta:

Rio Ipojuca (nos municípios de Ipojuca e Primavera)

Rio Capibaribe Mirim (em Itambé)

Rio Siriji (em Vicência)

Rio Dunas (em Jaboatão Centro)

Rio Sirinhaém (em Gameleira)

A Apac e a Defesa Civil seguem monitorando as condições e podem atualizar os avisos caso haja necessidade.

