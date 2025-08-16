fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Grande Recife terá chuva em todo o fim de semana, aponta Apac

Na Mata Norte, o cenário deve ser semelhante ao da Região Metropolitana; já na Mata Sul e no Agreste, a previsão indica chuva apenas no sábado (16)

Por Emannuel Bento Publicado em 16/08/2025 às 10:04 | Atualizado em 16/08/2025 às 10:05
Centro do Recife nublado
Centro do Recife nublado - Bruno Campos/JC Imagem

A Região Metropolitana do Recife terá pancadas de chuva isoladas ao longo do dia neste sábado (16), com céu nublado a parcialmente nublado. A intensidade dessas chuvas varia de fraca a moderada, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

No domingo (17), o tempo segue parcialmente nublado, com previsão de chuva rápida e isolada entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, também de fraca intensidade. A partir de segunda-feira (18), a tendência é de diminuição da precipitação.

De acordo com a Apac, até o momento, não há aviso de estado de atenção para este fim de semana.

Situação em outras regiões de Pernambuco

Na Mata Norte, o cenário deve ser semelhante ao da Região Metropolitana. Já na Mata Sul e no Agreste, a previsão indica chuva apenas no sábado (16), com intensidade fraca a moderada.

Rios em estado de alerta

A Apac também emitiu alertas sobre a situação dos rios após as fortes chuvas registradas na sexta-feira (15). Estão em estado de alerta:

  • Rio Ipojuca (nos municípios de Ipojuca e Primavera)
  • Rio Capibaribe Mirim (em Itambé)
  • Rio Siriji (em Vicência)
  • Rio Dunas (em Jaboatão Centro)
  • Rio Sirinhaém (em Gameleira)

A Apac e a Defesa Civil seguem monitorando as condições e podem atualizar os avisos caso haja necessidade.

