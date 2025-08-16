fechar
Artigo | Notícia

Nilo Otaviano: O viés da Lei Rouanet e a desiguldade que marginaliza o Nordeste

É urgente que o Brasil repense a sua política de fomento cultural. As iniciativas do MinC acabam mostrando a desigualdade estrutural

Por NILO OTAVIANO Publicado em 16/08/2025 às 0:00 | Atualizado em 16/08/2025 às 9:33
Encontro reúne 'realezas' do maracatu, poetas populares, mestres e brincantes de diversas partes do estado
Encontro reúne 'realezas' do maracatu, poetas populares, mestres e brincantes de diversas partes do estado - Miva Filho/ Secom

Clique aqui e escute a matéria

A Lei Federal de Incentivo à Cultura, aclamada como a principal ferramenta de fomento cultural do país, frequentemente é analisada por sua capacidade de movimentar grandes volumes de recursos. No entanto, uma leitura mais atenta e crítica dos dados de aplicação desses fundos revela uma profunda e persistente desigualdade regional, que marginaliza vastas porções do território nacional. A concentração histórica de recursos nas regiões Sul e Sudeste, já evidenciada nos dados de 2021 a 2025, parece ser reforçada até mesmo nas iniciativas mais recentes do Ministério da Cultura (MinC) que, ironicamente, buscam corrigir essa distorção.

A análise do período de 2021 a 2025 já demonstrava uma alarmante disparidade: o Nordeste, segunda região mais populosa e um verdadeiro celeiro de manifestações culturais genuinamente brasileiras, recebeu apenas 6,41% do valor total de recursos captados. Em contraste, o Sudeste, sozinho, abocanhou 73,64% do montante. O estado de Pernambuco, com sua rica tapeçaria cultural que vai do Frevo ao Maracatu, ficou com um montante de R$ 171,7 milhões, correspondendo a apenas 1,61% do total nacional. Esse panorama já seria motivo suficiente para um questionamento profundo sobre a eficácia da lei em democratizar a cultura. Contudo, as ações pontuais do Ministério da Cultura nos últimos anos adicionam novas camadas a essa crítica.

Em 2023, buscando direcionar o olhar para as regiões historicamente esquecidas, o MinC lançou o Programa Rouanet Norte, destinando um montante de R$ 24 milhões para projetos na região. Em 2024, em resposta à trágica crise climática que assolou o Sul do país, o governo federal agiu prontamente, criando o Programa Rouanet Rio Grande do Sul e alocando um robusto aporte de R$ 276 milhões.

Recentemente, a tão aguardada iniciativa de fomento ao Nordeste foi anunciada. O Programa Rouanet Nordeste foi lançado com a promessa de destinar R$ 40 milhões para os projetos culturais da região. A primeira impressão é de uma medida positiva, mas uma análise comparativa revela uma nova, e talvez mais sutil, forma de desigualdade.

A comparação entre os valores é espantosa. O Rio Grande do Sul, um único estado, recebeu R$ 276 milhões em um programa emergencial. Em contraste, os nove estados da região Nordeste, que somam mais de 57 milhões de habitantes, receberão, em seu programa especial, apenas R$ 40 milhões. Isso significa que a verba destinada a toda a região Nordeste representa menos de 15% do valor direcionado a um único estado do Sul. A discrepância é imensa e profundamente simbólica, sugerindo uma hierarquia de prioridades na alocação de recursos públicos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ao comparar o Programa Rouanet Nordeste com o Programa Rouanet Norte de 2023, a desproporção também se manifesta. Embora o montante de R$ 40 milhões seja maior em números absolutos do que os R$ 24 milhões para a região Norte, a diferença não reflete a dimensão e a população do Nordeste. A região Nordeste possui quase três vezes a população do Norte, o que torna o valor anunciado para o Nordeste comparativamente pequeno em termos relativos.

A disparidade não se resume apenas a números absolutos. Ela se traduz em oportunidades perdidas e em um ciclo vicioso de subfinanciamento. Os recursos da Lei Rouanet, originários de renúncias fiscais de Imposto de Renda e IPI, deveriam ser um instrumento de desenvolvimento cultural para todo o Brasil. No entanto, a concentração no Sul e Sudeste, somada a essas novas ações governamentais que replicam a desigualdade, faz com que a lei se configure como uma ferramenta que perpetua a distância entre o Brasil rico e o Brasil marginalizado.

A cultura do Nordeste, rica e diversa, tem um potencial incalculável de geração de renda, emprego e identidade. Projetos culturais bem-sucedidos em estados como Pernambuco não apenas impulsionam a economia local, mas também enriquecem o panorama cultural do país como um todo. Contudo, a falta de financiamento adequado e equitativo dificulta a profissionalização do setor, limita o alcance de talentos e impede que o patrimônio cultural imaterial da região seja devidamente valorizado e preservado.

É urgente que o Brasil repense a sua política de fomento cultural. Essas iniciativas do MinC mostram que a desigualdade estrutural é tão arraigada que se manifesta até mesmo em programas específicos de compensação. Para que a Lei Rouanet deixe de ser um reflexo da desigualdade econômica e se torne, de fato, uma alavanca para o desenvolvimento cultural equitativo, é preciso ir além de pequenos aportes. É necessário um compromisso real com a descentralização dos recursos, com a implementação de critérios de distribuição que priorizem a equidade e com a criação de mecanismos que facilitem o acesso de produtores culturais de todas as regiões, garantindo que o fomento à cultura seja um direito, e não um privilégio de poucos.

Nilo Otaviano, presidente do Instituto Brasileiro do Frevo, IBF

 

Leia também

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
PALESTRA

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife
MÚSICA

Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife

Compartilhe

Tags