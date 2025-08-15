Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
Palestra gratuita acontece nesta sexta-feira (15) e apresenta caminhos para quem busca oportunidades na música além da performance e da sala de aula
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) recebe, nesta sexta-feira (15), a musicista e compositora pernambucana Hannah Cabral para a palestra "Carreiras Musicais: além do palco e da sala de aula". O encontro será às 18h, no Estúdio do CPM, com entrada gratuita.
Caminhos para se destacar no mercado musical
Na conversa, Hannah abordará possibilidades de atuação para músicos que vão além das performances e do ensino, explorando áreas como trilhas sonoras e produções para mídias visuais. A atividade é voltada para estudantes, profissionais e o público geral, que esteja interessado em conhecer novas perspectivas de carreiras artísticas.
Em publicações anteriores nas redes sociais, Hannah já compartilhou orientações que devem nortear parte da palestra, como a importância de estudar o instrumento, dominar recursos tecnológicos e manter um repertório autoral pronto para apresentar.
Trajetória de Recife a Los Angeles
Natural do Recife, Hannah iniciou sua formação no curso Técnico em Música do CPM, atuando como pianista. Mais tarde, ingressou na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para cursar Licenciatura em Música.
Durante a pandemia, se candidatou à Berklee College of Music, em Boston (EUA), onde foi aprovada para o curso de trilha sonora para filmes e videogames (Film Scoring). Após a formação, mudou-se para Los Angeles, onde atua como compositora e professora de música.
Em breve período de recesso no Brasil, Hannah foi convidada pelo CPM para ministrar a palestra desta sexta. Segundo a instituição, o objetivo é incentivar músicos a ampliarem seus horizontes e identificarem nichos em expansão no setor cultural.
Palestra Carreiras Musicais: além do palco e da sala de aula, com Hannah Cabral
- Data: 15 de agosto de 2025 (sexta-feira)
- Horário: 18h
- Local: Estúdio do Conservatório Pernambucano de Música - Avenida João de Barros, 594, Recife
- Entrada: Gratuita