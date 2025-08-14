Gilmar Bolla 8 lança "Missão Consagrada" em homenagem a Mestre Mau
Lançamento ocorre no dia 18 de agosto, nas plataformas digitais e em ações culturais
O percussionista, compositor e fundador da Nação Zumbi, Gilmar Bolla 8, apresenta ao público seu mais novo trabalho “Missão Consagrada”, no dia 18 de agosto.
A canção é uma homenagem afetiva e espiritual ao amigo e parceiro de longa data Maureliano Ribeiro, conhecido por Mestre Mau, falecido durante o Carnaval de 2025.
Quem foi Mestre Mau?
Reconhecido como uma das figuras mais marcantes da cultura popular pernambucana, Mestre Mau foi luthier, mestre da Barra Vento Tambores, cofundador do grupo Lamento Negro e referência da cultura afro-brasileira.
Sua trajetória se entrelaçou à de Bolla 8 desde a infância, no bairro de Peixinhos, Olinda (PE), passando por vivências na capoeira, encontros no Daruê Malungo e colaborações que ajudaram a moldar a sonoridade da Nação Zumbi.
Sobre a música
A faixa foi gravada no Studio X, e conta com a produção musical de Gilmar Bolla 8, além da mixagem, masterização, baixo e guitarra de Wyllou. Segundo o artista, “Missão Consagrada é mais que música: é reza, memória e continuidade".
O tambor que conduz a obra carrega um significado coletivo, espiritual e ancestral. Legado esse que, segundo ele, “permanece vivo na pele, na madeira e no som”.
Detalhes do lançamento
O lançamento será simultâneo nas plataformas digitais, redes sociais e em apresentações em palcos parceiros, integrando uma série de tributos a mestres da cultura popular.
“Esse tambor é consagrado, ele fala por nós. Essa missão que Mestre Mau iniciou comigo, a gente segue firme, com fé e baque de saudade no coração”, afirmou Bolla 8.
O pré-save da canção já está disponível no link https://musicpro.live/s/7900279449544.
Mais informações podem ser obtidas com Altamiza da Favela pelo telefone (81) 99747-5008 ou pelo Instagram de Gilmar Bolla 8 (https://www.instagram.com/gilmarbolla8/).