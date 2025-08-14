fechar
Cultura | Notícia

Lollapalooza 2026: venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta (14)

Line-up oficial e ingressos para apenas um dia ainda não foram divulgados; evento acontece entre os dias 20 e 22 de março em São Paulo

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 14/08/2025 às 11:02 | Atualizado em 14/08/2025 às 11:07
Festival Lollapalooza Brasil
Festival Lollapalooza Brasil - Deep Bear/Lollapalooza Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O Lollapalooza Brasil abre nesta quinta-feira (14), às 12h, a venda geral dos ingressos da modalidade LollaPass, que dá acesso aos três dias de evento na edição de 2026. Os shows acontecem de 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Qual o preço dos ingressos do Lollapalooza?

A partir do meio-dia desta quinta (14), o público geral pode adquirir o LollaPass, pacote que garante o acesso aos três dias de evento. O preço da meia-entrada é R$ 792,00 para meia-entrada e R$ 1.863,53.

Também serão abertas as vendas para o Lolla Comfort Pass, por R$ 1.623,50 a meia-entrada e R$ 3.820 a inteira. É garantido o acesso a área exclusiva, visão privilegiada para o palco principal, guarda-volumes e áreas de descanso, alimentação e banheiros.

Leia Também

A terceira modalidade disponibilizada é o Lolla Lounge Pass, com outra área reservada, open food e open bar e transporte de ida e volta. Os preços são R$ 3.512 (meia-entrada) e R$ 4.583,53 (inteira).

As vendas são por meio da plataforma Ticket Master ou no ponto físico da empresa, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo/SP.

Ingressos individuais ainda sem data e preço definidos

Já os ingressos unitários, que dão entrada a apenas um dia do festival e são mais baratos que o pacote completo, ainda não estão disponíveis para a compra. A data de lançamento e os valores também não foram divulgados, aumentando a ansiedade de um público que também espera pelo anúncio do line-up, em setembro.

