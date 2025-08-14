Lollapalooza 2026: venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Line-up oficial e ingressos para apenas um dia ainda não foram divulgados; evento acontece entre os dias 20 e 22 de março em São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

O Lollapalooza Brasil abre nesta quinta-feira (14), às 12h, a venda geral dos ingressos da modalidade LollaPass, que dá acesso aos três dias de evento na edição de 2026. Os shows acontecem de 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Qual o preço dos ingressos do Lollapalooza?

A partir do meio-dia desta quinta (14), o público geral pode adquirir o LollaPass, pacote que garante o acesso aos três dias de evento. O preço da meia-entrada é R$ 792,00 para meia-entrada e R$ 1.863,53.

Também serão abertas as vendas para o Lolla Comfort Pass, por R$ 1.623,50 a meia-entrada e R$ 3.820 a inteira. É garantido o acesso a área exclusiva, visão privilegiada para o palco principal, guarda-volumes e áreas de descanso, alimentação e banheiros.

A terceira modalidade disponibilizada é o Lolla Lounge Pass, com outra área reservada, open food e open bar e transporte de ida e volta. Os preços são R$ 3.512 (meia-entrada) e R$ 4.583,53 (inteira).

As vendas são por meio da plataforma Ticket Master ou no ponto físico da empresa, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo/SP.

Ingressos individuais ainda sem data e preço definidos



Já os ingressos unitários, que dão entrada a apenas um dia do festival e são mais baratos que o pacote completo, ainda não estão disponíveis para a compra. A data de lançamento e os valores também não foram divulgados, aumentando a ansiedade de um público que também espera pelo anúncio do line-up, em setembro.

Saiba como se inscrever na newsletter JC