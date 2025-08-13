Cais do Sertão recebe exposição "Nostalgia: Memória e Infância Negra", de Afro’G

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Exposição será inaugurada no dia 23 de agosto e reúne obras inéditas que resgatam vivências da infância negra periférica

Clique aqui e escute a matéria

O Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife Antigo, inaugura no próximo dia 23 de agosto a exposição “Nostalgia: Memória e Infância Negra”, nova mostra individual do artista recifense Afro’G.

Temática e abordagem artística

Com a curadoria de Rebecca França, a exibição reúne mais de 15 obras inéditas que retratam lembranças da infância negra e periférica de uma forma sensível e vibrante.

A produção combina pintura, graffiti, brinquedos antigos e materiais recicláveis, criando um percurso visual que remete a momentos como banho de bacia, empinar pipa, brincar de pião e jogar fliperama.

Segundo a curadora, a proposta é preservar a ludicidade e reforçar a infância como um espaço de amor, cuidado e criatividade.

Programação educativa e ação social

O projeto inclui programação educativa gratuita, com rodas de conversa, visitas mediadas e atividades voltadas para estudantes e educadores da Região Metropolitana.

Durante todo o período da mostra, o público poderá contribuir com uma doação de brinquedos, que serão entregues no Dia das Crianças às famílias da Favela do Detran, comunidade onde Afro’G cresceu.

Sobre o artista

Filho e neto de catadores de recicláveis, o artista, cujo nome de batismo é Ricardo Gabriel, é artista plástico e grafiteiro recifense.

Nascido e criado na Favela do Detran, Ricardo construiu sua identidade artística a partir de referências da cultura negra periférica, moda afro e afrofuturismo.

Com murais espalhados pelo Recife e trabalhos expostos em outros estados e países, Afro’G é reconhecido por integrar materiais reaproveitados e estéticas urbanas em obras que conectam passado, presente e futuro.

Sobre a exposição

A exposição é uma realização da Alto Mar – Imagens & Movimentos, Estúdio Negras Linhas e Experimento Produções, com apoio do Centro Cultural Cais do Sertão, Seu Maracá e Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM).

O projeto foi contemplado pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

Serviço