Cais do Sertão recebe exposição "Nostalgia: Memória e Infância Negra", de Afro’G
Exposição será inaugurada no dia 23 de agosto e reúne obras inéditas que resgatam vivências da infância negra periférica
O Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife Antigo, inaugura no próximo dia 23 de agosto a exposição “Nostalgia: Memória e Infância Negra”, nova mostra individual do artista recifense Afro’G.
Temática e abordagem artística
Com a curadoria de Rebecca França, a exibição reúne mais de 15 obras inéditas que retratam lembranças da infância negra e periférica de uma forma sensível e vibrante.
A produção combina pintura, graffiti, brinquedos antigos e materiais recicláveis, criando um percurso visual que remete a momentos como banho de bacia, empinar pipa, brincar de pião e jogar fliperama.
Segundo a curadora, a proposta é preservar a ludicidade e reforçar a infância como um espaço de amor, cuidado e criatividade.
Programação educativa e ação social
O projeto inclui programação educativa gratuita, com rodas de conversa, visitas mediadas e atividades voltadas para estudantes e educadores da Região Metropolitana.
Durante todo o período da mostra, o público poderá contribuir com uma doação de brinquedos, que serão entregues no Dia das Crianças às famílias da Favela do Detran, comunidade onde Afro’G cresceu.
Sobre o artista
Filho e neto de catadores de recicláveis, o artista, cujo nome de batismo é Ricardo Gabriel, é artista plástico e grafiteiro recifense.
Nascido e criado na Favela do Detran, Ricardo construiu sua identidade artística a partir de referências da cultura negra periférica, moda afro e afrofuturismo.
Com murais espalhados pelo Recife e trabalhos expostos em outros estados e países, Afro’G é reconhecido por integrar materiais reaproveitados e estéticas urbanas em obras que conectam passado, presente e futuro.
Sobre a exposição
A exposição é uma realização da Alto Mar – Imagens & Movimentos, Estúdio Negras Linhas e Experimento Produções, com apoio do Centro Cultural Cais do Sertão, Seu Maracá e Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM).
O projeto foi contemplado pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.
Serviço
- Exposição: "Nostalgia: Memória e Infância Negra"
- Abertura: 23 de agosto de 2025, às 17h
- Visitação: até 23 de setembro de 2025
- Horário: Terça a sexta, das 10h às 16h; sábados e domingos, das 11h às 17h (entrada até 30 minutos antes do fechamento)
- Local: Centro Cultural Cais do Sertão – Sala Motoxó, Av. Alfredo Lisboa, Recife Antigo, Recife – PE
- Entrada: Gratuita
- Informações: @afrog.art | @nostalgia.afrog