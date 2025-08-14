Poeta pernambucano, Romildo Melodias, apresenta o Recital Agreste em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentação reúne música, poesia e participações de artistas de diferentes estados do Nordeste, prometendo atividades que celebram a alma nordestina

Clique aqui e escute a matéria

O poeta, compositor e filósofo Romildo Melodias leva pela primeira vez à Região Metropolitana do Recife o espetáculo Recital Agreste, nesta sexta-feira (15), às 19h, na Casa Desmantelo Azul, em Olinda.

A apresentação reúne música, poesia e participações de artistas de diferentes estados do Nordeste, prometendo um conjunto de atividades que celebram a alma nordestina.

Cidades por onde passou o recital e convidados

O recital já passou por cidades como Bom Conselho, Garanhuns e Caruaru, além de Arapiraca (AL).

A edição em Olinda contará com Callu (Recife), Ednardo Dali (São José do Egito) e Jerimum de Olinda, além dos convidados Nosly (MA), Galvöao (PB), Milton Raulino (PE), Mago Veio (AL) e Mestre Ulisses (PE).

Estrutura e repertório

A proposta do espetáculo é explorar elementos da cultura do Agreste com canções autorais, releituras de nomes como Alceu Valença, Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Paulinho Pedra Azul, e poemas de autores como Zeto e Bia Marinho.

O recital, dividido em quatro atos, aborda o reconhecimento do artista, o contato com suas referências, experiências de mundo e o retorno às origens.

"O reconhecimento do artista como artista; o encontro com suas referências; o passeio pelo mundo ou pelos mundos; e, finalmente, o fechamento do ciclo, retornando para si mesmo, como uma volta”, explica Romildo.

Sobre o artista

Natural de Bom Conselho (PE), Romildo iniciou sua carreira na música ainda na infância, de forma autodidata. Em 2020, passou a se dedicar integralmente à carreira artística e criou o projeto Romildo e os Camaradas.

No recital atual, ele traz à cena elementos simbólicos de seu berço cultural, como o riacho Lava Pés, que abre o espetáculo. Este ano, lançou o single Louco Mutante, disponível nas plataformas digitais.

“Minha arte nasce de uma conexão com o meu território e minhas vivências. Sou um mensageiro do Agreste, e o Recital Agreste é a expressão dessa ligação entre música, poesia e filosofia. É um reencontro com minhas raízes que se expressa em força e sentimento.", disse Romildo Melodias.

"Ao longo do caminho, percebo nos olhos do público o brilho do pertencimento, e isso me emociona profundamente. Ano passado, lancei meu primeiro single, um passo importante para reafirmar a essência do Agreste”, compeltou.

Serviço

Data: Sexta-feira, 15 de agosto

Sexta-feira, 15 de agosto Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Ingresso: R$ 20,00

R$ 20,00 Local: Casa Desmantelo Azul, Rua do Bonfim, 147 - Carmo, Olinda (PE)

Casa Desmantelo Azul, Rua do Bonfim, 147 - Carmo, Olinda (PE) Participações especiais: Callu, Ednardo Dali, Jerimum de Olinda, Nosly, Galvöao, Milton Raulino, Mago Veio e Mestre Ulisses



Saiba como se inscrever na newsletter JC

