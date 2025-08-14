fechar
Cultura | Notícia

Poeta pernambucano, Romildo Melodias, apresenta o Recital Agreste em Olinda

Apresentação reúne música, poesia e participações de artistas de diferentes estados do Nordeste, prometendo atividades que celebram a alma nordestina

Por Aisha Vitória Publicado em 14/08/2025 às 16:23 | Atualizado em 14/08/2025 às 16:29
Romildo Melodias apresenta o Recital Agreste em Olinda
Romildo Melodias apresenta o Recital Agreste em Olinda - Foto: Mateo

Clique aqui e escute a matéria

O poeta, compositor e filósofo Romildo Melodias leva pela primeira vez à Região Metropolitana do Recife o espetáculo Recital Agreste, nesta sexta-feira (15), às 19h, na Casa Desmantelo Azul, em Olinda.

A apresentação reúne música, poesia e participações de artistas de diferentes estados do Nordeste, prometendo um conjunto de atividades que celebram a alma nordestina.

Cidades por onde passou o recital e convidados

O recital já passou por cidades como Bom Conselho, Garanhuns e Caruaru, além de Arapiraca (AL).

A edição em Olinda contará com Callu (Recife), Ednardo Dali (São José do Egito) e Jerimum de Olinda, além dos convidados Nosly (MA), Galvöao (PB), Milton Raulino (PE), Mago Veio (AL) e Mestre Ulisses (PE).

Estrutura e repertório

A proposta do espetáculo é explorar elementos da cultura do Agreste com canções autorais, releituras de nomes como Alceu Valença, Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Paulinho Pedra Azul, e poemas de autores como Zeto e Bia Marinho.

O recital, dividido em quatro atos, aborda o reconhecimento do artista, o contato com suas referências, experiências de mundo e o retorno às origens.

"O reconhecimento do artista como artista; o encontro com suas referências; o passeio pelo mundo ou pelos mundos; e, finalmente, o fechamento do ciclo, retornando para si mesmo, como uma volta”, explica Romildo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sobre o artista

Natural de Bom Conselho (PE), Romildo iniciou sua carreira na música ainda na infância, de forma autodidata. Em 2020, passou a se dedicar integralmente à carreira artística e criou o projeto Romildo e os Camaradas.

No recital atual, ele traz à cena elementos simbólicos de seu berço cultural, como o riacho Lava Pés, que abre o espetáculo. Este ano, lançou o single Louco Mutante, disponível nas plataformas digitais.

“Minha arte nasce de uma conexão com o meu território e minhas vivências. Sou um mensageiro do Agreste, e o Recital Agreste é a expressão dessa ligação entre música, poesia e filosofia. É um reencontro com minhas raízes que se expressa em força e sentimento.", disse Romildo Melodias.

"Ao longo do caminho, percebo nos olhos do público o brilho do pertencimento, e isso me emociona profundamente. Ano passado, lancei meu primeiro single, um passo importante para reafirmar a essência do Agreste”, compeltou.

Serviço

  • Data: Sexta-feira, 15 de agosto
  • Horário: A partir das 19h
  • Ingresso: R$ 20,00
  • Local: Casa Desmantelo Azul, Rua do Bonfim, 147 - Carmo, Olinda (PE)
  • Participações especiais: Callu, Ednardo Dali, Jerimum de Olinda, Nosly, Galvöao, Milton Raulino, Mago Veio e Mestre Ulisses

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Moradores protestam contra abandono da Estrada do Passarinho, em Olinda
INSATISFAÇÃO

Moradores protestam contra abandono da Estrada do Passarinho, em Olinda
Lollapalooza 2026: venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta (14)
FESTIVAL

Lollapalooza 2026: venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta (14)

Compartilhe

Tags