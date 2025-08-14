Poeta pernambucano, Romildo Melodias, apresenta o Recital Agreste em Olinda
Apresentação reúne música, poesia e participações de artistas de diferentes estados do Nordeste, prometendo atividades que celebram a alma nordestina
O poeta, compositor e filósofo Romildo Melodias leva pela primeira vez à Região Metropolitana do Recife o espetáculo Recital Agreste, nesta sexta-feira (15), às 19h, na Casa Desmantelo Azul, em Olinda.
A apresentação reúne música, poesia e participações de artistas de diferentes estados do Nordeste, prometendo um conjunto de atividades que celebram a alma nordestina.
Cidades por onde passou o recital e convidados
O recital já passou por cidades como Bom Conselho, Garanhuns e Caruaru, além de Arapiraca (AL).
A edição em Olinda contará com Callu (Recife), Ednardo Dali (São José do Egito) e Jerimum de Olinda, além dos convidados Nosly (MA), Galvöao (PB), Milton Raulino (PE), Mago Veio (AL) e Mestre Ulisses (PE).
Estrutura e repertório
A proposta do espetáculo é explorar elementos da cultura do Agreste com canções autorais, releituras de nomes como Alceu Valença, Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Paulinho Pedra Azul, e poemas de autores como Zeto e Bia Marinho.
O recital, dividido em quatro atos, aborda o reconhecimento do artista, o contato com suas referências, experiências de mundo e o retorno às origens.
"O reconhecimento do artista como artista; o encontro com suas referências; o passeio pelo mundo ou pelos mundos; e, finalmente, o fechamento do ciclo, retornando para si mesmo, como uma volta”, explica Romildo.
Sobre o artista
Natural de Bom Conselho (PE), Romildo iniciou sua carreira na música ainda na infância, de forma autodidata. Em 2020, passou a se dedicar integralmente à carreira artística e criou o projeto Romildo e os Camaradas.
No recital atual, ele traz à cena elementos simbólicos de seu berço cultural, como o riacho Lava Pés, que abre o espetáculo. Este ano, lançou o single Louco Mutante, disponível nas plataformas digitais.
“Minha arte nasce de uma conexão com o meu território e minhas vivências. Sou um mensageiro do Agreste, e o Recital Agreste é a expressão dessa ligação entre música, poesia e filosofia. É um reencontro com minhas raízes que se expressa em força e sentimento.", disse Romildo Melodias.
"Ao longo do caminho, percebo nos olhos do público o brilho do pertencimento, e isso me emociona profundamente. Ano passado, lancei meu primeiro single, um passo importante para reafirmar a essência do Agreste”, compeltou.
Serviço
- Data: Sexta-feira, 15 de agosto
- Horário: A partir das 19h
- Ingresso: R$ 20,00
- Local: Casa Desmantelo Azul, Rua do Bonfim, 147 - Carmo, Olinda (PE)
- Participações especiais: Callu, Ednardo Dali, Jerimum de Olinda, Nosly, Galvöao, Milton Raulino, Mago Veio e Mestre Ulisses