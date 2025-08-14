Sandra Sá abre a 4ª Expo Preta RioMar no Recife, reafirmando a voz e a força da música negra no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no RioMar Recife começa nesta quinta-feira (14) e segue até domingo, transformando o mall em espaço de afroempreendedorismo, shows e palestras

Clique aqui e escute a matéria

A Música Preta Brasileira (MPB) vai tomar conta do Teatro RioMar Recife na noite desta quinta-feira (14), pela voz inconfundível de Sandra Sá. Rainha do soul e dona de uma trajetória que atravessa mais de quatro décadas, ela abre a 4ª edição da Expo Preta — evento que transforma o centro de compras em território de afroempreendedores, shows, palestras e conversas sobre diversidade e igualdade racial. Criada em 2022, a Expo Preta RioMar é uma iniciativa do RioMar Recife em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social.

Prestes a completar 70 anos, no próximo dia 27 de agosto, Sandra carrega uma história marcada por canções que se tornaram hinos de amor próprio e liberdade. É intérprete de uma geração que aprendeu, com ela, que se expressar é também resistir. “Vale tudo, mas não vale mentir pra si mesmo” não é apenas um verso; é filosofia de vida.

ESPELHO DA EXPO PRETA

A presença de Sandra Sá no palco traduz o espírito da Expo Preta: celebrar talento, ancestralidade e resistência. A 4ª edição do evento chega como espaço para mostrar e, sobretudo, refletir quem somos. É onde empreendedores negros exibem talento e criatividade, onde artistas como Sandra reafirmam que a arte negra não é parte, é a raiz que alimenta a cultura brasileira. Um país de maioria negra, mas que ainda enfrenta o racismo cotidiano, precisa de vozes como a dela.

No palco, Sandra Sá é a síntese da música que veio das ruas, dos terreiros, dos bailes e das casas de família. É rock, é funk, é soul, é samba, é Brasil. A artista já cantou o amor, a festa e a luta — e segue cantando, com a mesma entrega, para novas gerações que agora a reconhecem como referência e inspiração.

Na voz de Sandra Sá, a história da música negra no Brasil ganha corpo, emoção e a certeza de que o palco também é território de luta. Mais do que interpretar canções, ela traduz vivências, memórias e resistências que atravessam gerações.

Sandra Sá canta o que somos e o que queremos ser: um povo que transforma sua história em força, beleza e liberdade. E é com essa presença arrebatadora que ela abre a Expo Preta, convidando o público a se reconhecer, celebrar e projetar novos futuros.

45 ANOS DE TRAJETÓRIA

Sandra Cristina Frederico de Sá nasceu em 1955, no subúrbio de Pilares, no Rio de Janeiro. Filha de baterista e neta de cabo-verdiano, a música sempre esteve presente em sua vida. Ainda adolescente, frequentava bailes de samba, gafieira e soul na região, além da quadra da escola de samba Caprichosos de Pilares, que visita até hoje. Sozinha, aprendeu a tocar violão e começou a compor suas primeiras letras, incentivada pelos pais a se apresentar em escolas de samba.

Em 1980, com a ajuda de João e Lucinha Araújo — pais de Cazuza — Sandra se inscreveu no Festival MPB da Rede Globo com a música Demônio Colorido, que ficou entre as dez finalistas. O sucesso nesse festival foi o pontapé inicial de uma trajetória que a tornaria conhecida em todo o Brasil.

OLHOS COLORIDOS



No repertório desta noite não pode faltar o clássico "Olhos Coloridos". Imortalizada na voz de Sandra de Sá, a canção composta por Macau (amigo e compadre de Sandra), é um hino de afirmação da identidade negra e enfrentamento ao racismo. Nascida de uma vivência pessoal de discriminação relatada pelo compositor, a música expõe o preconceito e denuncia a hipocrisia de uma sociedade que insiste em negar suas raízes africanas, apesar de tê-las entranhadas em sua formação.

MAIS NA EXPO PRETA

Além de Sandra, a noite contará com pocket show de Gabi do Carmo, idealizadora do projeto Terreira da Bênção - que também participa de um painel sobre Afroempreendedorismo Criativo ao lado do artista visual Ronaldo Cruz e da pesquisadora e ativista Carol Figueiredo.

A programação inclui ainda uma esquete de humor com Mara Drag, entre outras atrações voltadas à valorização da identidade e da produção artística negra.

SERVIÇO:

Abertura da 4ª Expo Preta com show de Sandra Sá