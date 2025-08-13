fechar
Economia | Notícia

Recife se consolida no mapa da economia preta no Brasil com a 4ª edição da Expo Preta RioMar, que começa nesta quinta-feira (14)

Expo Preta valoriza afroempreendedores e mulheres negras, conectando tradição, criatividade e oportunidades de negócios, durante quatro dias de evento

Por Adriana Guarda Publicado em 13/08/2025 às 20:30
A 4ª Expo Preta RioMar reúne moda, arte e produtos autorais, transformando o espaço em vitrine do talento e da cultura negra
A 4ª Expo Preta RioMar reúne moda, arte e produtos autorais, transformando o espaço em vitrine do talento e da cultura negra - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Recife se consolidou no mapa da economia preta com a realização da Expo Preta RioMar, que chega à sua 4ª edição de 14 a 17 de agosto em novo espaço, a Praça de Eventos 1, no Piso L1 do RioMar Recife, em frente à escada rolante da entrada principal. A abertura da feira acontece nesta quinta-feira (14), às 17h, com show da cantora Sandra Sá, no Teatro RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana. Com quatro dias de programação, o evento se confirma como vitrine estratégica de produtos, marcas e expressões do afroempreendedorismo na Região Metropolitana do Recife.

A mudança de local amplia a circulação de público e potencializa as conexões comerciais, abrigando cerca de 20 marcas autorais nos segmentos de moda, beleza, arte e decoração. Araras, vitrines, biojoias, peças de arte e produtos de cuidado pessoal traduzem a identidade e a ancestralidade das pessoas afroempreendedoras.

Thayara Paschoal, gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, destaca que a Expo Preta RioMar fortalece ano a ano o compromisso com a equidade racial, valorizando talento, criatividade e potência dos empreendedores negros. “É uma construção coletiva, que conecta propósito, território e oportunidade”, afirma.

Protagonismo feminino

Divulgação
Mulheres negras lideram marcas autorais na Expo Preta RioMar, mostrando talento, criatividade e força do afroempreendedorismo feminino - Divulgação

O protagonismo feminino se destaca nesta edição, com a maioria das marcas idealizadas e conduzidas por mulheres negras. É o caso de Marly Soares, 64 anos, criadora da Marly Joias Artesanais, que empreende há seis anos. Ela diz que estar no RioMar vai além de vender: “É ter visibilidade, apoio e formar uma rede de sustentação. Quero inspirar outras mulheres para que digam: ‘Eu também posso estar ali’”.

A longevidade dos negócios também chama atenção. Mais de 80% das marcas participantes existem há mais de cinco anos, índice acima da média nacional de sobrevivência empresarial. Entre elas está a estilista Marta da Silva, da marca Zalika, que há uma década une identidade e moda autoral voltada à autoestima da mulher negra. Marta lembra os desafios enfrentados, do acesso a recursos à superação de preconceitos estruturais, e reforça a importância da feira. “Mais do que expor produtos, é celebrar a cultura negra e a coletividade que se constrói a partir dela”, afirma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Afroempreendedorismo como vetor de transformação
O Brasil conta com cerca de 16 milhões de empreendedores negros, segundo a PNAD Contínua, que movimentam quase R$ 2 trilhões por ano, levantamento do Sebrae. Esses números ganham forma na Expo Preta RioMar, por meio de iniciativas que combinam criatividade, engajamento social e valorização da cultura afro.

Se destacam trajetórias como a da artista visual Yane Mendes, da marca Olho de Rata, que transforma cenas da favela em arte estampada, e da produção coletiva das mulheres marisqueiras Quilombolas de São Lourenço, que cria acessórios com insumos naturais sustentáveis. Marcas como Du.ife, Moda Mangue Biojoias e Marinho Laces resgatam a ancestralidade afro-brasileira e promovem moda e beleza com consciência ambiental e cultural.

O repertório da feira se completa com a diversidade de estilos e linguagens: Escama Fina, Negra Rosa, Noda.PE, Nuvem de Prata, Odara Designer, Odara Feito por Elas, Lassana Moda, Pano Amostrado, Timóteo e Salamandra, reunindo moda autoral, biojoias, acessórios, arte e design com raízes africanas e nordestinas.

A pluralidade de experiências inclui a artista e arquiteta Magdala, fundadora da Entre Pontes, que começou sua marca durante a pandemia com materiais doados e talento autodidata. “Participar da Expo Preta é a chance de furar a bolha, planejar, vender e crescer de forma sustentável”, afirma.

Expectativas

Arnaldo Carvalho/Divulgação
Visitantes conferem a diversidade de produtos e expressões culturais na 4ª Expo Preta RioMar, que movimenta o comércio e a cultura loca - Arnaldo Carvalho/Divulgação

Para quem estreia na feira, o sentimento é de entusiasmo, como a estilista Jessica Zarina, fundadora da Zarina Moda Afro. “A iniciativa fortalece, impulsiona e exalta marcas e a cultura preta”, destaca. Para os veteranos, como o artesão Robson OMaia, que apresenta sua nova coleção Cobogó, a experiência vem acompanhada de reconhecimento e amadurecimento.

Premiada com o Troféu Ouro no Prêmio Abrasce, na categoria Sustentabilidade, a Expo Preta RioMar reafirma seu papel como plataforma estratégica de fortalecimento de negócios de impacto social, conectando o talento de afroempreendedores ao mercado e à sociedade.

Leia também

Sandra Sá abre 4ª Expo Preta RioMar no Recife nesta quinta-feira (14); veja programação e ingressos
MÚSICA

Sandra Sá abre 4ª Expo Preta RioMar no Recife nesta quinta-feira (14); veja programação e ingressos
Gildo Lanches: como um vendedor de rua se tornou símbolo de sucesso no Recife
Empreendedorismo

Gildo Lanches: como um vendedor de rua se tornou símbolo de sucesso no Recife

Compartilhe

Tags