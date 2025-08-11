Sandra Sá abre 4ª Expo Preta RioMar no Recife nesta quinta-feira (14); veja programação e ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Noite de abertura também terá apresentação da cantora Gabi do Carmo e esquete de humor de Mara Drag; ingressos já estão à venda

A cantora Sandra Sá se apresenta nesta quinta-feira (14), às 17h, no Teatro RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana, para abrir oficialmente a 4ª edição da Expo Preta RioMar.

Com um repertório que atravessa mais de quatro décadas de carreira, a artista promete um show repleto de swing e referências à diversidade sonora da cultura negra.

Além de Sandra, a noite contará com pocket show de Gabi do Carmo, idealizadora do projeto Terreira da Bênção - que também participa de um painel sobre Afroempreendedorismo Criativo ao lado do artista visual Ronaldo Cruz e da pesquisadora e ativista Carol Figueiredo.

A programação inclui ainda uma esquete de humor com Mara Drag, entre outras atrações voltadas à valorização da identidade e da produção artística negra.

Ingressos para Sandra Sá no RioMar Recife

Os ingressos estão à venda pelo app do RioMar Recife ou na bilheteria do teatro, com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Sandra Sá é cantora, compositora, musicista e atriz brasileira - LUCAS SANTOS DE CARVALHO/DIVULGAÇÃO

Expo Preta RioMar 2024

Já a feira acontece de 14 a 17 de agosto, na Praça de Eventos 1 (Piso L1), em frente à escada rolante da entrada principal do shopping. Serão cerca de 20 marcas autorais nos segmentos de moda, beleza, arte e decoração, todas lideradas por empreendedores negros, com destaque para o protagonismo feminino.

Criada em 2022, a Expo Preta RioMar é uma iniciativa do RioMar Recife em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social e se consolidou como referência no fomento ao afroempreendedorismo e à valorização da cultura negra. Desde sua criação, já impactou mais de 100 empreendimentos liderados por pessoas negras.

"O novo espaço da feira, de grande circulação, amplia a visibilidade dessas marcas e fortalece sua comercialização", destaca Thayara Paschoal, gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM.

Serviço – 4ª Expo Preta RioMar

Quando: 14 a 17 de agosto. Abertura com Sandra Sá nesta quinta-feira (14), às 17h

Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) e Praça de Eventos 1 (Piso L1)

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) – app RioMar Recife ou bilheteria do teatro