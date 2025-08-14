Moradores protestam contra abandono da Estrada do Passarinho, em Olinda
População interditou a via com pneus e entulhos e cobra providências da gestão municipal sobre a situação da estrada
Moradores da Estrada do Passarinho, em Olinda, promoveram um protesto para cobrar melhorias na infraestrutura da via, que há anos apresenta problemas de conservação. O trecho, que liga a comunidade à BR-101, tem se tornado cada vez mais intransitável, de acordo com relatos dos residentes.
Durante a manifestação, a população interditou a estrada utilizando pneus e entulhos. A fumaça gerada com a queima dos materiais cobriu parte da via, chamando a atenção de quem circulava pelo local. Cartazes afixados pelos manifestantes cobravam a presença da gestão municipal e faziam críticas diretas à prefeita Mirella Almeida.
“Vocês ganham a eleição, fazem a campanha de vocês, a gente ajuda, arruma voto e vocês somem na hora que a gente está precisando”, afirmou um dos manifestantes durante o ato.
Estrada conecta a comunidade à BR-101
A Estrada do Passarinho é um dos principais acessos da região à BR-101. Os problemas de pavimentação afetam diretamente o tráfego de veículos como caminhões, ônibus, motos e também o deslocamento de ciclistas e pedestres. Para muitos, o desvio por rotas alternativas é uma tentativa constante de evitar os riscos impostos pelos buracos.
A situação foi descrita por moradores como crítica, especialmente em relação a um buraco no centro da rua, cuja profundidade chegou a ser comparada ao espaço suficiente para “comportar um banho do morador local”.
Os residentes relataram que os serviços de manutenção realizados pela prefeitura não têm sido eficazes. Segundo eles, os reparos não resistem ao tempo e voltam a apresentar os mesmos problemas poucos dias após a aplicação do material.
“É um serviço que em 3, 4, 5 dias acontece a mesma porcaria. O material está péssimo, está péssimo. Isso não é buraco não, isso é papel”, criticou Seu Edson, morador da área.
Impacto no cotidiano e transporte
Além de dificultar a mobilidade, a má conservação da via tem interferido na rotina da comunidade, afetando principalmente o acesso de crianças às escolas e o funcionamento do transporte coletivo.
“O menino não consegue nem chegar para a aula, não tem como. A criança para vir aqui, está um sacrifício. Ninguém estuda, tudo parado, muito assalto e o transporte está se quebrando tudo”, relatou outro morador.
O protesto evidenciou o descontentamento dos moradores e o desejo por medidas concretas por parte da administração municipal. A reivindicação gira em torno de ações estruturais e duradouras, que garantam segurança e condições adequadas de mobilidade para os moradores da Estrada do Passarinho.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.