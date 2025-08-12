fechar
Motociclista morre após ser baleado e cair de viaduto durante tentativa de assalto no Curado

De acordo com informações, o motociclista tentou escapar dos criminosos, mas foi atingido a tiros e não resistiu aos ferimentos

Por TV Jornal Publicado em 12/08/2025 às 11:10 | Atualizado em 12/08/2025 às 11:38
Com informações da repórter da TV Jornal, Suelen Brainer

Na manhã desta terça-feira (12), um motociclista foi morto com um tiro na nuca após uma tentativa de assalto na BR-232, no sentido Recife, nas proximidades do viaduto do Curado. A vítima foi identificada como Erick Jonhson de Nascimento, e, segundo a Polícia Civil, não possuía antecedentes criminais.

Crime aconteceu durante trajeto pela alça de acesso à rodovia

De acordo com as investigações iniciais, Erick trafegava pela alça que dá acesso à BR-232 quando foi abordado por dois criminosos em uma moto, que anunciaram o assalto. O motociclista não parou e tentou fugir, momento em que foi atingido por um único disparo na nuca.

Ferido, ele perdeu o controle do veículo e foi arremessado do viaduto, caindo de uma altura estimada de 10 metros. A motocicleta seguiu sozinha, arrastando-se pela mureta até parar metros à frente.

Nada foi levado da vítima

Apesar da violência do crime, nada foi levado. Os criminosos fugiram logo após o disparo, sem levar a moto ou qualquer pertence da vítima.

Investigação está em andamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área logo após o ocorrido. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O delegado Diego Jardim, responsável pelo caso, informou que a principal linha de investigação no momento é de latrocínio tentado (roubo seguido de morte), mas outras possibilidades não são descartadas.

Erick morreu no local antes da chegada do socorro.

