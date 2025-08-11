fechar
Motorista de aplicativo é morto a facadas em Ipojuca: corpo foi queimado

A esposa também conta que ele também recebeu dinheiro de um amigo, e fez transferências para pelo menos duas contas. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 11/08/2025 às 22:35
Imagem de carro em chamas. Vítima foi executado em Ipojuca
Imagem de carro em chamas. Vítima foi executado em Ipojuca - Reprodução

Um homem, de 35 anos de idade, foi executado a facadas em Muro Alto, no município de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco.

Ele atuava como motorista de aplicativo e foi morto com requintes de crueldade, pois, além das facadas, foi encontrado algemado e em chamas. Os suspeitos também atearam fogo no carro da vítima.

Investigações

O carro foi encontrado em chamas em uma estrada de terra, que fica entre as praias do Cupe e Muro Alto. A menos de 100 metros do carro, estava o corpo do motorista, com algemas nas mãos e parcialmente queimado.

De acordo com a perícia, ele foi executado com dois golpes de faca na altura do pescoço.

A vítima havia voltado a morar no Recife em abril e estava atuando como motorista de aplicativo enquanto não encontrava uma oportunidade na área de vendas.

Como aconteceu?

Na tarde da última sexta-feira (8), a vítima tinha deixado o Recife para levar alguns passageiros para Ipojuca. Ele entrou em contato com a família para avisar que estava aguardando alguma corrida para voltar ao Recife. 

Durante a noite, ele demonstrava muito nervosismo e ligou para a mãe.

"Eu vi que era ligação dele, quando eu atendi ele já foi falando: 'mãe, me ajuda', e eu disse: 'diga, meu amor'. Ele disse: 'Eu me envolvi em um acidente aqui com o veículo e eu estou com passageiro. Estou precisando de R$2.000. Agora, urgente'", disse a mãe da vítima.

A mãe do motorista conta que a voz dele era bastante sofrida, como se estivesse sentindo dor, com a voz trêmula. Além disso, a esposa também conta que ele também recebeu dinheiro de um amigo, e fez transferências para pelo menos duas contas.

"Ele recebeu pix, ele fez transferências e a gente não consegue saber para quem foi ainda, porque agora tem que entregar tudo na polícia, não pode mais mexer", contou a viúva.

Antes de voltar a morar no Recife, a vítima trabalhava em uma multinacional e estava estabilizado financeiramente. Além disso, ele também participava de um processo seletivo para o cargo de gerente de um grande mercado no Paraná.

Ele sempre negava passar necessidades ou dever a alguém.

"Se ele estivesse devendo qualquer valor, ele teria me dito. A gente era muito ligado, muito próximo mesmo. Ele era mais que um irmão, ele era meu amigo", contou o irmão da vítima.

Último contato

O celular do motorista era rastreado pelo da esposa, que estranhou ele ter ficado parado durante mais de 1h em uma área de mata. Ela ligou e ele disse que o pneu do carro estava furado, mas que já estava trocando.

"Passou mais de 20 minutos e ele se moveu de um lugar para outro e a localização foi para dentro do mato. Eu liguei e falei: 'o que está acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa?' e ele disse: 'Não, meu amor, está tudo bem, eu estou trocando o pneu'".

Ela conta que tentou ligar duas vezes por chamada de vídeo, mas ele não atendeu.

A vítima deixa dois filhos, de dois e oito anos, além da esposa grávida de dois meses. Ele foi sepultado no domingo (10), dia dos pais.

O caso segue sob investigação.

