Ex-presidiário é preso em Olinda suspeito de tentar matar o próprio irmão

Crime ocorreu em Ouro Preto, onde a vítima foi baleada na coxa e socorrida; suspeito usava tornozeleira eletrônica e teria sido motivado por ciúmes

O ex-presidiário e ajudante de pedreiro Lucas Oliveira da Silva, de 22 anos, foi preso momentos após tentar matar o próprio irmão, de 30 anos, em Olinda. A motivação seria ciúmes de uma mulher.

Ciúmes teria motivado o crime

O crime aconteceu na Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como Segunda Perimetral Norte, no bairro de Ouro Preto.

Segundo a Polícia Civil, os dois têm uma rivalidade antiga e a discussão teria sido motivada por ciúmes de uma mulher. Durante a briga, Lucas teria sacado um revólver calibre 38 e disparado contra o irmão. A vítima foi atingida por um tiro na coxa e socorrida para uma unidade de pronto atendimento.

A arma não foi encontrada, pois, de acordo com a investigação, o suspeito se desfez do objeto antes de ser abordado. No momento do crime, ele usava tornozeleira eletrônica.

Antecedentes criminais

O suspeito afirmou que já havia sofrido duas tentativas de homicídio, supostamente cometidas pelo irmão. Lucas, que já cumpriu pena por roubo e porte ilegal de arma de fogo, foi autuado em flagrante e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O caso será analisado em audiência de custódia, onde o juiz decidirá se o suspeito voltará ao sistema penitenciário.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais