Fuzileiro naval reage a assalto na Madalena, é esfaqueado e consegue fugir
Vítima usou treinamento militar para identificar que a arma de fogo dos criminosos era um simulacro; isso não impediu o ataque com facadas
Um jovem foi esfaqueado após reagir a um assalto no bairro da Madalena, Zona Norte do Recife. Suspeitos se apresentaram como pedintes e iniciaram a abordagem. Vítima teve dificuldade em conseguir atendimento médico.
Confronto com os suspeitos
A vítima, identificada como Lucas Primo, é fuzileiro naval e disse ter usado o treinamento militar para perceber que a arma de fogo mostrada pelos suspeitos era um simulacro.
"Eles me abordaram primeiro como pedintes, após uma movimentação estranha, eu decidi não entregar meus pertences", afirmou. Durante a luta, um dos agressores o atingiu com uma facada no ombro, mas, segundo Lucas, a lâmina não penetrou profundamente devido à sua estrutura muscular, evitando um ferimento mais grave.
Atendimento médico
Após o ataque, Lucas foi socorrido por um amigo e levado ao Hospital Naval do Recife, onde relatou falta de estrutura no atendimento. Em seguida, foi transferido para o Hospital da Esperança. Ele perdeu muito sangue, mas sobreviveu ao incidente.
O fuzileiro tentou registrar a ocorrência na delegacia mais próxima, mas, como a unidade estava fechada no fim de semana, o boletim só foi formalizado na segunda-feira. Moradores da região acreditam que os suspeitos sejam do entorno, considerando a forma como fugiram.
Mudança de rumo profissional
Aos 30 anos, Lucas já havia sido aprovado, mas não classificado, em concurso para a Polícia Civil de Pernambuco. Agora, prepara uma mudança para o estado do Goiás, onde foi aprovado para o cargo de policial penal.
Sobre o episódio, ele declarou não se sentir "seguro em Pernambuco. O estado do Rio de Janeiro, que falam muito que é violento, parece estar melhor do que aqui", lamenta.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais