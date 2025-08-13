fechar
Pernambuco reforça segurança com formatura de 2.299 novos policiais militares

Formatura na Arena de Pernambuco integra novos soldados que atuarão em 184 municípios; fortalecimento da segurança pública segue em expansão

Por TV Jornal Publicado em 13/08/2025 às 11:49
Formatura de 2.299 novos policiais militares em Pernambuco
Formatura de 2.299 novos policiais militares em Pernambuco - Dyandhra Monteiro / TV Jornal

Aconteceu nessa terça-feira (12) a formatura de 2.299 novos policiais militares, que passam a integrar a segurança pública de Pernambuco a partir da próxima semana. A cerimônia foi na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e os agentes irão atuar em todos os 184 municípios do estado.

Formação e estágio

Os policiais recém-formados passarão por um período de estágio direcionado aos pontos de maior criticidade de sua atuação. Essa fase é considerada estratégica para o fortalecimento da segurança pública e para a integração dos novos profissionais às demandas locais.

Reconhecimento à melhor aluna

A soldado Maria Carolina, de 19 anos e natural de Palmares, foi premiada como primeira colocada do curso. Ela recebeu a medalha prêmio Tiradentes das mãos da governadora Raquel Lyra.

"O que eu acredito é que se você tem um sonho, você tem que buscar. Então é o meu conselho para outras mulheres que buscam e que também querem chegar até aqui. Se vocês têm esse sonho, tenham determinação porque vocês são capazes", disse a soldado Maria Carolina em entrevista.

Projeção de novos profissionais para 2026

O secretário de Defesa Social anunciou que, até o próximo ano, outros 7 mil novos policiais devem ser incorporados ao sistema de segurança do estado. "Em 8 de setembro começa uma segunda turma com mais 2.400 soldados", disse.

O fortalecimento da segurança pública segue em expansão, com novas turmas em formação e atuação constante dos profissionais já incorporados ao sistema. "Nós temos curso em andamento da Polícia Civil de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Científica logo em breve", completou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

