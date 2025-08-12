Cemitério de motos roubadas descoberto no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duas motos, entre vários detritos, foram recuperadas graças ao rastreador. O número de veículos roubados em Pernambuco é de mais de 4 mil

No bairro do Jardim Jordão, perto de Muribeca, foi descoberto um novo "cemitério" de motos roubadas. Duas motocicletas foram recuperadas e diversas peças e carcaças de outros veículos foram encontradas no local.

Recuperação das motos



Uma das motos recuperadas pertence a Alain, um trabalhador que presta serviços de instalação de forros de PVC.

A moto foi furtada enquanto ele trabalhava na orla de Boa Viagem. Contudo, Alain havia instalado um rastreador em sua moto, o que permitiu a recuperação do veículo.

A localização foi possível graças à intervenção de Diego Almeida, responsável pela empresa que rastreou a moto de Alain.

Com a ajuda da Polícia Militar do 19º Batalhão, não só a moto de Alain foi recuperada, mas também um segundo veículo.

Cresce o número de furtos



É importante destacar o alto número de veículos roubados em Pernambuco, com 4.188 furtos registrados somente neste ano, sendo 1.224 apenas no Recife.

Localizar e recuperar esses veículos é um trabalho crucial que tem sido executado pela Polícia Civil, com a ajuda de rastreadores e da colaboração dos proprietários.

A recuperação de Alain e as recentes descobertas de "cemitérios" de motos apontam para a necessidade contínua de uma investigação rigorosa e medidas preventivas contra o furto de veículos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais