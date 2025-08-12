Pedreiro desaparece em Paulista e família encontra pista em mata próxima a cemitério

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Demilson Neves sumiu no dia 22 de julho após sair para um trabalho. Sandálias foram achadas em mata e família faz apelo por informações

O pedreiro Demilson Neves de Lima, de 26 anos, está desaparecido desde o último 22 de julho, quando saiu de casa, no município de Paulista, para realizar um serviço que a família não conseguiu identificar. Desde então, ele não foi mais visto. A esposa de Demilson, Andresa, procurou a delegacia da cidade junto com a mãe dele e, diante da falta de respostas, decidiu seguir pistas por conta própria.

Sandálias encontradas em mata

Segundo relatos, após a saída de Demilson, ele teria sido visto com um homem nas proximidades do Hospital Miguel Arraes. Horas depois, a família descobriu que esse homem havia sido assassinado no mesmo dia. “Sem ajuda da polícia, fomos até uma mata próxima ao cemitério. Foi lá que encontramos as sandálias dele”, contou Andresa, emocionada.

Família pede ajuda para localizar o jovem

A angústia da família aumenta a cada dia. Com quase um mês de desaparecimento, a mãe de Demilson fez um apelo comovente. “Só quero encontrar meu filho. Se alguém fez alguma maldade com ele, por favor, fale. A gente só quer uma notícia.”

Ela também deixou uma mensagem direta ao filho.“Se ele estiver vivo, onde estiver e ver isso, por favor, volte para casa.”

Informações podem ser decisivas

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Demilson Neves de Lima deve entrar em contato com a polícia. Qualquer pista pode ajudar nas investigações e dar uma resposta à família.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais