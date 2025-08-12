fechar
Pedreiro desaparece em Paulista e família encontra pista em mata próxima a cemitério

Demilson Neves sumiu no dia 22 de julho após sair para um trabalho. Sandálias foram achadas em mata e família faz apelo por informações

Por TV Jornal Publicado em 12/08/2025 às 12:51
O pedreiro Demilson Neves de Lima, de 26 anos, está desaparecido desde o último 22 de julho, quando saiu de casa, no município de Paulista, para realizar um serviço que a família não conseguiu identificar. Desde então, ele não foi mais visto. A esposa de Demilson, Andresa, procurou a delegacia da cidade junto com a mãe dele e, diante da falta de respostas, decidiu seguir pistas por conta própria.

Sandálias encontradas em mata

Segundo relatos, após a saída de Demilson, ele teria sido visto com um homem nas proximidades do Hospital Miguel Arraes. Horas depois, a família descobriu que esse homem havia sido assassinado no mesmo dia. “Sem ajuda da polícia, fomos até uma mata próxima ao cemitério. Foi lá que encontramos as sandálias dele”, contou Andresa, emocionada.

Família pede ajuda para localizar o jovem

A angústia da família aumenta a cada dia. Com quase um mês de desaparecimento, a mãe de Demilson fez um apelo comovente. “Só quero encontrar meu filho. Se alguém fez alguma maldade com ele, por favor, fale. A gente só quer uma notícia.”

Ela também deixou uma mensagem direta ao filho.“Se ele estiver vivo, onde estiver e ver isso, por favor, volte para casa.”

Informações podem ser decisivas

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Demilson Neves de Lima deve entrar em contato com a polícia. Qualquer pista pode ajudar nas investigações e dar uma resposta à família.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

