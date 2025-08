Jovem vendedor de frutas desaparece após sair para trabalhar no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cauã Ferreira dos Santos (20), morador de Águas Compridas, em Olinda, está desaparecido desde que saiu de casa para trabalhar no centro do Recife. Ele vendia frutas na região e, segundo a família, mantinha contato normalmente durante o dia, até que parou de responder mensagens e atender ligações.

Desativação de redes sociais reforça preocupação

De acordo com a mãe do jovem, o último contato aconteceu pela manhã. "Quando foi a tarde de 1h23 mais ou menos, eu mandei um zap pra ele, ele não respondeu mais", relatou. Durante a noite, ela notou que a foto de perfil do filho havia sumido das redes sociais, o que aumentou a preocupação.

Além da ausência de respostas, as redes sociais de Cauã foram desativadas, o que causou ainda mais desespero entre familiares e amigos. A mãe contou que passou a temer o pior. "Pensei que meu filho já podia estar morto", afirmou.

Possível sequestro

A família informou ter recebido relatos de que Cauã teria ido até a comunidade do Alto do Manguba para comprar drogas, momento em que teria sido levado à força por ocupantes de um carro. Os familiares confirmam que o jovem estava em dívida com traficantes da região.

Cauã já havia sido preso por tráfico de drogas e passou oito meses em uma unidade prisional. Segundo a família, ele não voltou a se envolver com a criminalidade após sair da prisão, há cerca de dois anos. Desde então, vinha trabalhando como vendedor de frutas no centro do Recife.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais