Golpistas se passam por policiais e aplicam golpe em vítimas de furto de celular em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Golpistas têm utilizado celulares furtados para enganar as próprias vítimas em Pernambuco. Fingindo ser policiais, eles enviam mensagens com orientações falsas sobre a suposta recuperação do aparelho e tentam obter dados sensíveis, como e-mail e senha de desbloqueio.

Golpe do falso "alerta celular"

De acordo com o gerente-geral de análise criminal e estatística da Secretaria de Defesa Social (SDS), Filipe Cesar, as vítimas relataram que os criminosos enviam mensagens se passando por autoridades. Primeiro, confirmam que o celular é da vítima e, em seguida, solicitam e-mail e senha de desbloqueio.

As mensagens são encaminhadas para o SAC da SDS, que tem emitido alertas públicos sobre esse tipo de golpe. "A orientação é nunca repassar informações sensíveis, mesmo que a abordagem pareça oficial", reforça a secretaria.

Recuperação verdadeira acontece só na delegacia



Para evitar que mais pessoas caiam no golpe, o diretor de planejamento operacional da Polícia Militar (PM) de Pernambuco, coronel Hélio Ribeiro, explicou como funciona o procedimento correto em caso de recuperação de celular furtado.

Quando um celular é recuperado, ele é encaminhado para a delegacia junto ao suspeito. A vítima, então, é oficialmente chamada para comparecer à unidade e realizar o procedimento de devolução. "Nenhum policial militar vai ligar para a vítima de roubo ou furto de celular pedindo esse código", reforçou o coronel.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais