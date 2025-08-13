Operação policial na Zona Norte do Recife prende suspeitos e recupera veículo de luxo
Ação coordenada pelo 11º Batalhão e delegacias locais resultou na apreensão de armas, drogas e cinco veículos roubados; suspeitos foram presos
Uma operação policial realizada na Zona Norte do Recife resultou na prisão de três homens e na apreensão de um adolescente de 17 anos. A ação foi coordenada por diversas delegacias da região, com apoio do 11º Batalhão da Polícia Militar.
Prisões no local
Emmanuel Germano Alves da Silva, de 24 anos, considerado o principal alvo da operação, foi detido. Ele é suspeito de liderar o tráfico de drogas na área onde foi preso e é suspeito de ter cometido homicídios. Outros dois homens, associados à gerência do tráfico, também foram localizados e presos.
Além disso, foram detidos um indivíduo de 26 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, na região da Macaxeira, um homem de 27 anos no Vasco da Gama e cinco suspeitos ligados a casos de tráfico, roubo e receptação, conduzidos à delegacia pelo 11º Batalhão.
Itens apreendidos
Durante a ação, os policiais recuperaram uma Hilux SW4, avaliada em mais de 400 mil reais, que havia sido roubada em Água Fria e localizada na comunidade do Coque. Ao longo da operação, foram apreendidos:
- Um revólver calibre 38 com cinco munições
- Um revólver calibre 32, também com cinco munições, drogas
- 460 papelotes de maconha
- 200 gramas de maconha
- 90 pedras de crack e aproximadamente 400 gramas em pedras maiores
- Quatro motocicletas
- Um carro
Continuidade das operações
As ações policiais na Zona Norte do Recife seguem em andamento, com o objetivo de prender outros envolvidos em crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos e receptação de bens. O trabalho conjunto entre o 11º Batalhão da PM e as delegacias locais busca reforçar a segurança e a ordem na região.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais