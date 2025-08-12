fechar
Vídeos | Notícia

Mulher é morta a tiros durante trabalho comunitário na Zona Norte do Recife

Mulher que foi vítima de quatro tiros poderia ter sido confundida com outra pessoa da comunidade que teria se envolvido numa emboscada

Por TV Jornal Publicado em 12/08/2025 às 17:49
Local para onde a v&iacute;tima foi levada
Local para onde a vítima foi levada - TV Jornal

No último encontro tranquilo da noite, a comunidade da Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, foi surpreendida por um crime horrível.

Vanessa Roberta do Nascimento, uma mulher de 32 anos conhecida por seu envolvimento em ações sociais no bairro, foi brutalmente assassinada enquanto preparava uma sopa para a comunidade.

Como ocorreu

De acordo com relatos de testemunhas e informações da polícia, eram cerca de oito horas da noite quando Vanessa foi alvejada por quatro tiros efetuados por dois homens em uma moto.

O crime ocorreu na praça situada na Avenida Otacílio Azevedo. Vanessa foi socorrida por moradores locais, mas não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito na UPA de Nova Descoberta.

Vanessa deixou dois filhos e um grande vazio na comunidade onde era muito querida.

Além de vender sorvetes, doces e salgados em uma barraca na praça, ela era engajada em um projeto social que distribuía sopa para os necessitados. 

Possível engano

Há relatos circulando na internet que sugerem um erro terrível: Vanessa teria sido morta por engano.

Segundo essas rumores, Vanessa estava sendo confundida com outra mulher da comunidade que teria se envolvido em uma emboscada.

A Polícia agora pretende descobrir quem são os autores do crime e a motivação por trás do brutal assassinato de Vanessa. 

 

Insegurança

A comunidade de Nova Descoberta espera que Vanessa receba justiça e que seu caso sirva como um conscientização sobre o presente e persistente problema da violência na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Assalto a mão armada no Grande Recife: vítima foi abordada quando voltava da academia
Assalto

Assalto a mão armada no Grande Recife: vítima foi abordada quando voltava da academia
Motorista de aplicativo é achado morto, com mãos algemadas, em Ipojuca
VIOLÊNCIA

Motorista de aplicativo é achado morto, com mãos algemadas, em Ipojuca

Compartilhe

Tags