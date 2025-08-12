Assalto a mão armada no Grande Recife: vítima foi abordada quando voltava da academia
Mulher é assaltada no Recife, por motociclista armado que rouba celular. Vítima relata trauma após múltiplos assaltos em menos de um ano
Na tarde de ontem, duas mulheres foram vítimas de assalto a mão armada enquanto voltavam de uma academia no bairro da Ilha do Leite, Recife.
O suspeito, não identificado até o momento, aproximou-se em uma moto e anunciou o assalto. A ação rápida e aterrorizante deixou as vítimas e moradores do local em estado de choque.
Como ocorreu
Ao anunciar o assalto, a primeira vítima, que prefere não ser identificada, mexeu em sua bolsa, momento em que o criminoso mostrou estar armado.
Sob ameaça, ela tirou o celular que estava na cintura e entregou ao assaltante.
"Foi tudo muito rápido, acho que em torno de cinco minutos", relata a vítima. "E ele já vinha dizendo, eu só quero o celular, passa o celular."
Desesperada, a outra mulher decidiu fugir, momento em que o criminoso deu a volta e deixou o local. Após a abordagem, um morador apareceu para tentar ajudar a vítima.
Insegurança
Essa não é a primeira vez que a vítima, que já atuou como comerciante, sofre um assalto. "Foram três assaltos dentro de loja em menos de um ano", conta.
Ela relata o medo constante que sente ao sair de casa e o impacto emocional do ocorrido, que a levou a buscar tratamento psicoterapêutico.
"Eu tive que encerrar as atividades porque eu já estava muito traumatizada, já estava me tratando com psicólogo, psiquiatra e de fato não dava mais."
Investigação
A polícia local está investigando o caso, mas até o momento não possui suspeitos. Moradores e vítimas apelam por mais segurança no bairro e responsabilização dos culpados.
