Mulher escapa de tentativa de assalto em frente a condomínio no bairro do Cordeiro

Criminoso armado tentou abordar vítima dentro do carro, a poucos metros da delegacia; reação rápida e presença de pedestres frustraram o crime

Tentativa de assalto é registrada em rua próxima à delegacia no bairro do Cordeiro

Uma mulher foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde de ontem enquanto chegava em seu condomínio, na Rua Sigismundo Gonçalves, no bairro do Cordeiro, no Recife. O local do crime fica a poucos metros de uma delegacia.

O suspeito, que estava em uma moto e usava camisa preta e calça azul, se aproximou do veículo da vítima — um carro cinza escuro — no momento em que ela esperava a abertura do portão. Inicialmente, ela pensou se tratar de um entregador, mas logo o homem sacou uma arma de dentro de uma sacola, revelando a tentativa de assalto.

Reação rápida e movimentação na rua impediram o roubo

Assustada, a vítima acelerou o carro assim que o portão se abriu, em uma tentativa de escapar. Câmeras de segurança registraram o momento da fuga, que quase atingiu um homem com uma criança que passavam pelo local.

A presença de pedestres e a reação da mulher parecem ter feito o criminoso desistir. Ele fugiu sem levar nada.

Polícia investiga o caso

A Polícia Civil está apurando se a mulher foi seguida até o condomínio. Até o momento, o suspeito não foi identificado. A reportagem tentou contato com a Polícia Militar para saber sobre o patrulhamento na região, mas não obteve retorno.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais