Vídeos | Notícia

Mulher escapa de tentativa de assalto em frente a condomínio no bairro do Cordeiro

Criminoso armado tentou abordar vítima dentro do carro, a poucos metros da delegacia; reação rápida e presença de pedestres frustraram o crime

Por TV Jornal Publicado em 12/08/2025 às 10:34
Uma mulher foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde de ontem enquanto chegava em seu condomínio, na Rua Sigismundo Gonçalves, no bairro do Cordeiro, no Recife. O local do crime fica a poucos metros de uma delegacia.

O suspeito, que estava em uma moto e usava camisa preta e calça azul, se aproximou do veículo da vítima — um carro cinza escuro — no momento em que ela esperava a abertura do portão. Inicialmente, ela pensou se tratar de um entregador, mas logo o homem sacou uma arma de dentro de uma sacola, revelando a tentativa de assalto.

Reação rápida e movimentação na rua impediram o roubo

Assustada, a vítima acelerou o carro assim que o portão se abriu, em uma tentativa de escapar. Câmeras de segurança registraram o momento da fuga, que quase atingiu um homem com uma criança que passavam pelo local.

A presença de pedestres e a reação da mulher parecem ter feito o criminoso desistir. Ele fugiu sem levar nada.

Polícia investiga o caso

A Polícia Civil está apurando se a mulher foi seguida até o condomínio. Até o momento, o suspeito não foi identificado. A reportagem tentou contato com a Polícia Militar para saber sobre o patrulhamento na região, mas não obteve retorno.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

