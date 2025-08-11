fechar
Vídeos | Notícia

Onda de assaltos aterroriza moradores e comerciantes na Região Metropolitana do Recife

Assalto à mão armada assusta moradores de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes; suspeito roubou uma padaria em plena luz do dia

Por TV Jornal Publicado em 11/08/2025 às 16:40
Câmeras de segurança que flagraram a ação
Câmeras de segurança que flagraram a ação - TV Jornal

Um incidente na última tarde de sábado deixou os moradores do bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, extremamente preocupados.

Como ocorreu

Um assaltante não identificado, assaltou uma padaria local na Estrada da Luz. O homem, capturado pelas câmeras de segurança da loja, chegou no estabelecimento como qualquer cliente normal.

Vestindo bermuda e sem qualquer disfarce, ele se certificou de que a loja estava vazia antes de prosseguir com o assalto.

Ele colocou um capacete para esconder o rosto e ameaçou a única funcionária do local.

Depois de forçar a funcionária a abrir o caixa, o infrator ameaçou a vítima e revistou-a, conseguindo apreender um celular.

No entanto, ao descobrir que o celular era um iPhone, o criminoso descartou o aparelho e partiu apressado do local.

Leia Também

Insegurança

Segundo relatos locais, este não é o primeiro estabelecimento a ser assaltado na área e muitos acreditam que o mesmo suspeito seja o responsável por outros delitos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Homem de 26 anos é preso suspeito de mais de dez assaltos a ônibus no Grande Recife
Assalto a Ônibus

Homem de 26 anos é preso suspeito de mais de dez assaltos a ônibus no Grande Recife
Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife
Assalto Farmácia

Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife

Compartilhe

Tags