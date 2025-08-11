Onda de assaltos aterroriza moradores e comerciantes na Região Metropolitana do Recife
Assalto à mão armada assusta moradores de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes; suspeito roubou uma padaria em plena luz do dia
Por
TV Jornal
Publicado em 11/08/2025 às 16:40
Um incidente na última tarde de sábado deixou os moradores do bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, extremamente preocupados.
Como ocorreu
Um assaltante não identificado, assaltou uma padaria local na Estrada da Luz. O homem, capturado pelas câmeras de segurança da loja, chegou no estabelecimento como qualquer cliente normal.
Vestindo bermuda e sem qualquer disfarce, ele se certificou de que a loja estava vazia antes de prosseguir com o assalto.
Ele colocou um capacete para esconder o rosto e ameaçou a única funcionária do local.
Depois de forçar a funcionária a abrir o caixa, o infrator ameaçou a vítima e revistou-a, conseguindo apreender um celular.
No entanto, ao descobrir que o celular era um iPhone, o criminoso descartou o aparelho e partiu apressado do local.
Insegurança
Segundo relatos locais, este não é o primeiro estabelecimento a ser assaltado na área e muitos acreditam que o mesmo suspeito seja o responsável por outros delitos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais