Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife
Dupla rouba farmácia em São Lourenço da Mata, foge mas é pega em flagrante por policiais; os suspeitos teriam roubado uma clínica no mesmo dia
Dois homens assaltaram uma farmácia no centro de São Lourenço da Mata nesta manhã, por volta das 11 horas. Os indivíduos, um deles usando uma camisa listrada, surpreenderam uma funcionária antes de fugir com dinheiro e um celular. Este incidente segue na esteira de um frequente aumento de assaltos ocorrendo na cidade.
Detalhes do assalto
Enquanto um assaltava, o outro suspeito dava cobertura. Após terem roubado o dinheiro do caixa e um celular do balcão, eles fugiram. Segundo a polícia, os mesmos homens são suspeitos de terem roubado uma clínica anteriormente nesse mesmo dia.
A Polícia Militar local e o Grupo de Atuação Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionados imediatamente após o segundo roubo. De acordo com testemunhas, a dupla de suspeitos foi visto fugindo para o Conjunto Residencial Guadalajara.
Prisão dos suspeitos
Ao chegar ao local, a Polícia Militar se deparou com os suspeitos tentando se esconder em um apartamento do conjunto residencial. Enquanto um dos indivíduos tentava jogar os celulares roubados pela janela, a polícia interveio. Os policiais encontraram e apreenderam quatro celulares, mais de 400 reais em dinheiro e dois relógios com a dupla.
Antecedentes criminais
Segundo a polícia, o indivíduo mais velho, de 27 anos, é um criminoso reincidente, com um histórico de roubos. Inclusive, ele teria usado a mesma camisa em um assalto anterior em Tiúma, Camaragibe. Ambos foram levados à delegacia de Paudalho e estão agora sob a custódia da Polícia Civil.
Insegurança
Os moradores de São Lourenço da Mata estão cada vez mais preocupados com a crescente taxa de criminalidade na cidade. "Está muito perigoso a questão aqui em São Lourenço. Fica muito difícil sair à noite", desabafou um dos residentes.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais