Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dupla rouba farmácia em São Lourenço da Mata, foge mas é pega em flagrante por policiais; os suspeitos teriam roubado uma clínica no mesmo dia

Dois homens assaltaram uma farmácia no centro de São Lourenço da Mata nesta manhã, por volta das 11 horas. Os indivíduos, um deles usando uma camisa listrada, surpreenderam uma funcionária antes de fugir com dinheiro e um celular. Este incidente segue na esteira de um frequente aumento de assaltos ocorrendo na cidade.

Detalhes do assalto

Enquanto um assaltava, o outro suspeito dava cobertura. Após terem roubado o dinheiro do caixa e um celular do balcão, eles fugiram. Segundo a polícia, os mesmos homens são suspeitos de terem roubado uma clínica anteriormente nesse mesmo dia.

A Polícia Militar local e o Grupo de Atuação Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionados imediatamente após o segundo roubo. De acordo com testemunhas, a dupla de suspeitos foi visto fugindo para o Conjunto Residencial Guadalajara.

Prisão dos suspeitos

Ao chegar ao local, a Polícia Militar se deparou com os suspeitos tentando se esconder em um apartamento do conjunto residencial. Enquanto um dos indivíduos tentava jogar os celulares roubados pela janela, a polícia interveio. Os policiais encontraram e apreenderam quatro celulares, mais de 400 reais em dinheiro e dois relógios com a dupla.

Farmácia nos Torrões é alvo de assalto: suspeito levou todo dinheiro do caixa, inclusive as moedas

Assalto filmado em Boa Viagem: criminosos roubam grupo durante troca de pneu Leia Também

Antecedentes criminais

Segundo a polícia, o indivíduo mais velho, de 27 anos, é um criminoso reincidente, com um histórico de roubos. Inclusive, ele teria usado a mesma camisa em um assalto anterior em Tiúma, Camaragibe. Ambos foram levados à delegacia de Paudalho e estão agora sob a custódia da Polícia Civil.

Insegurança



Os moradores de São Lourenço da Mata estão cada vez mais preocupados com a crescente taxa de criminalidade na cidade. "Está muito perigoso a questão aqui em São Lourenço. Fica muito difícil sair à noite", desabafou um dos residentes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais